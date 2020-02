Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Linke, SPD und Grüne setzen Kemmerich Frist für Rücktritt

Linke, SPD und Grüne in Thüringen haben dem Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) ein Ultimatum für einen Rücktritt gesetzt. Spitzenvertreter der drei Parteien forderten Kemmerich am Donnerstagabend dazu auf, sein Amt bis Sonntag niederzulegen. Die Botschaft sei: „Rücktritt - und zwar eine Aussage bis Ende Sonntag“, sagte Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee in Erfurt.

Kemmerich war am Mittwoch überraschend mit den Stimmen von AfD, Union und FDP zum Regierungschef in Thüringen gewählt worden. Es war das erste Mal, dass die AfD einem Ministerpräsidenten ins Amt half. Nach bundesweiter Kritik stellte Kemmerich am Donnerstag dann seinen Rücktritt in Aussicht und kündigte an, dass seine FDP-Fraktion die Auflösung des Thüringer Landtages beantragen will.

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Das Bild zur Wahl: Björn Höcke, Chef und Rechtsaußen der AfD Thüringen, gratuliert am 5. Februar dem neuen Ministerpräsidenten Thomas L. Kemmerich. Ein Bild, das für viel Kritik sorgen sollte. Foto: Bodo Schackow / dpa

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Gratulation von Thüringens CDU-Chef Mike Mohring, der ob seines politischen Schlingerkurses zwischen Rechts und Links selbst starker Kritik ausgesetzt ist. Nach heftiger Kritik kündigte Kemmerich nur einen Tag nach der Wahl seinen Rücktritt an. Foto: Sascha Fromm

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Der Augenblick, nachdem das Ergebnis der Wahl zum Ministerpräsidenten feststand. Foto: Martin Schutt / dpa

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Der Moment der Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl von Thomas L. Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten. Amtsvorgänger Bodo Ramelow und Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Henning Wellsow. Foto: Sascha Fromm

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Den Blumenstrauß hatte Linke-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow Kemmerich zuvor vor die Füße geworfen. Foto: Michael Reichel / dpa

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Kemmerich sitzt auch im Erfurter Stadtrat - und war 2014 - als Rot-Weiß Erfurt noch in der 3. Liga spielte, im Steigerwaldstadion, mit dem damaligen RWE-Präsidenten Rolf Rombach (von links), Wolfgang Kubicki (FDP), Tom Bertram (Stadionsprecher). Bei der Oberbürgermeisterwahl in Erfurt im April 2012 holte er 2,6 Prozent, die wenigsten Stimmen aller sieben Kandidaten. Foto: Sascha Fromm / TA

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Vor seinem Amt als Ministerpräsident war er zuvor schon lange Präsident des Erfurter GEC, dem Dachverband der 13 Erfurter Karnevalsvereine. Mit wichtigen Aufgaben: Foto: Andreas Abendroth

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Zur Prinzessinnentaufe war er regelmäßig als Thomas, der Täufer zugegen. Die erste Taufe fand einst im Bierbottich in der Braugold-Brauerei statt. 2019 wurde sie im Porsche-Zentrum fortgesetzt. Für einen guten Zweck versteigerte Prinzessin Jule I. ihr Gewand. Gemeinsam mit Gina I. taufte Kemmerich die beiden Hoheiten mit Sekt und Wasser. Foto: Marco Schmidt

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Trotz jahrelanger Erfahrung in Sachen Prinzessinnentaufe ging 2018 dann auch einmal etwas Sekt neben die Wanne. Für Ricarda I. kein Problem. Foto: Marco Schmidt / TA

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Und wieder geschafft! Foto: Holger John / VIADATA Pressefotos

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Täufer Kemmerich bei der obligatorischen Hilfe für Alexandra I. 2015. Foto: Holger John / VIADATA Pressefotos

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Und noch einmal: 2012 in der Braugold-Brauerei mit den Prinzessinen Tanja I. (links) und Jennifer I. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Senator Kemmerich 2011 mit Ihrer Exzellenz, der GEC-Karnevalsprinzessin Silke IV. in der - na Sie wissen schon. Foto: Kramer

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Kemmerich bei seiner hoheitlichen Aufgabe: Der Prinzessinentaufe 2010 mit Regina III. Foto: Martin Moll / TLZ

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Bei der Aufzeichnung zur Karnevalssendung des MDR 2013 in der Messehalle Erfurt ganz in Familie. Foto: ta / TA

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Karneval im Landtag. Da darf Kemmerich nicht fehlen als GEC-Präsident: Hier 2012 mit dem Motto "1001 Nacht - Die langen Nächte im Landtag" mit Heiko Gentzel (SPD) beim Einmarsch. Foto: Marco Kneise / TA

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Zum Wahlkampf schaut auch einmal die Bundesprominenz vorbei: 2013 kamen Uwe Barth (Fraktionsvorsitzender) und Rainer Brüderle (Vorsitzender Bundestagsfraktion) vorbei. Foto: Sascha Fromm / TA

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Zur Bundestagswahl-Wahlparty der FDP 2017. Der Thüringer Spitzenkandidat Kemmerich feiert die erste Prognose von zehn Prozent. Von 2017 bis 2019 saß er im Bundestag. Foto: Frank Karmeyer / TLZ

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Kemmerich (rechts) in Altenroth in Ostthüringen im Gespräch mit CDU-Landeschef Mike Mohring zum möglichen Neubau der Brücke zur Linkenmühle. Foto: Jens Voigt

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Man muss auch mal Nein sagen können: Kemmerich 2019 als Gegner des geplanten Petersberg-Aufstiegs in Erfurt. Foto: Marco Schmidt / TA

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Was Politiker so tun: Kemmerich besucht als Bundestagsabgeordneter das Unternehmen Bayer in Weimar. Foto: Sibylle Göbel / TLZ

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Basketball-Fan Kemmerich im November 2011 legt am Rande des Spieltags der Oettinger Rockets selbst Hand an. Foto: Sascha Fromm / TA

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Und wieder beim Basketball: 2019 beim Spiel der Oettinger Rockets gegen die Dresden Titans. Kemmerich ist verheiratet und hat sechs Kinder. Foto: Sascha Fromm / TA

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Hoffen und Bangen galt es bei der Landtagswahl im Oktober 2019 bis zuletzt... Foto: Sascha Fromm

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident ... Am Ende rutschte die FDP bei den Wahlen ganz knapp in den Landtag. Mit genau 73 Stimmen, wie später höchstamtlich festgestellt wurde. Foto: Sascha Fromm

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Darauf erst einmal ein Bier! Seit 2015 ist Kemmerich Vorsitzender der FDP Thüringen, seit 2019 Chef der FDP-Fraktion. Foto: Sascha Fromm

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Nach der Landtagswahl im Oktober 2019 sondierte Kemmerich auch noch Monate später - hier Mitte Januar 2020 - mit Bodo Ramelow (Die Linke, von links), Mike Mohring (CDU) und Wolfgang Tiefensee (SPD). Foto: Martin Schutt / dpa

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Nach der Thüringer Landtagswahl 2019 im ZDF-Interview der Spitzenkandidaten mit Bodo Ramelow (Linke), Mike Mohring (CDU) und Björn Höcke (AfD). Foto: Sascha Fromm

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Als Vorstandsvorsitzender der Friseur Masson AG und FDP-Landtagsabgeordneter war Kemmerich beim ARD-Talk "Günther Jauch" zu Gast. Er diskutierte 2012 etwa mit der damaligen Arbeitsministerin von der Leyen und Oskar Lafontaine. Seit Dezember 2017 ist auch Thomas Kemmerich einer von zwei Gesellschaftern der Uhrenwerk Weimar GmbH. Foto: Red

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident 2011 wurde im Erfurter Zoo eine neue Gepardenanlage eingeweiht. Das ließ sich Kemmerich nicht entgehen. Foto: Marco Kneise / TA

Thomas Kemmerich: Vom Karnevals- zum Ministerpräsident Kemmerich 2007 vor einem Streitgespräch mit dem DGB-Gewerkschafter Steffen Lemme. Damals als Vertreter des Landesinnungsverbandes der Friseure. Nach dem Ende der DDR kam Kemmerich nach Erfurt und hatte sich dort als Unternehmensberater selbstständig gemacht. Foto: Sascha Fromm / TA

