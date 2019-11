Hermsdorf. Hunderte Bauern haben am Montag mit ihren Traktoren auf Thüringens Autobahnen für Einschränkungen gesorgt. Betroffen waren die Autobahnen 71, 4 und 9.

Traktoren-Konvois sorgen für Behinderungen auf den Autobahnen

Nach Angaben der Polizei beteiligten sich drei Kolonnen mit insgesamt rund 500 Traktoren an der Sternfahrt nach Berlin. Sie erstreckten sich auf eine Länge von bis zu elf Kilometern. Durch die Konvois war jeweils die rechte Fahrspur blockiert und mussten Anschlussstellen entlang der Strecke zeitweise gesperrt werden.

Bis 17 Uhr hatten die beiden großen Kolonnen auf der A9 die Grenze nach Sachsen-Anhalt passiert; ein dritter, kleinerer Konvoi mit 35 Traktoren war noch auf dem Weg.

Wir haben die Kolonne aus #Arnstadt vollständig an die Kollegen in #SachsenAnhalt @Polizei_HAL übergeben.



Aktuell sind noch 35 weitere Traktoren auf der Anfahrt nach #Triptis. Wir werden auch diesen Konvoi sicher bis zur Landesgrenze über die #A9 begleiten.#Traktorsternfahrt — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) November 25, 2019

Für Nabu geht Protest in die falsche Richtung

Am Dienstag wollen Tausende Landwirte aus ganz Deutschland mit ihren Traktoren in Berlin gegen die aktuelle Agrarpolitik protestieren und für mehr Akzeptanz für ihren Berufsstand werben. Der Nabu Thüringen äußerte zwar Verständnis für den Ärger der Bauern, für die Naturschützer geht der Protest aber in die falsche Richtung.

„Wer Nahrungsmittel produziert, der kann sich nicht pauschal gegen die sowieso noch viel zu niedrigen Auflagen für Tierwohl, sauberes Grundwasser und Artenvielfalt stellen“, erklärte Landeschef Martin Schmidt. „Mit der derzeitig konventionellen Landwirtschaft graben sich die Bauern selbst das Wasser ab.“

