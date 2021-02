In Pößneck wurde ein Trabi gestohlen. (Symbolbild)

Pößneck Unbekannte haben in Pößneck aus einer Garage einen Trabant gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannte stehlen in Pößneck einen Trabant

In Pößneck haben bisher Unbekannte einen Trabant gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei das Fahrzeug vermutlich im Zeitraum vom vergangenen Samstag bis Mittwoch aus einer Garage in der Kurzackerstraße entwendet worden. Es handele sich um das Modell "Trabant P 601 L" (mit Anhängerkupplung).

Hinweise zur Tat, Täter bzw. dem Verbleib des entwendeten Fahrzeugs erbittet die Polizeiinspektion Saale-Orla (Telefon: 03663 431 0, E-Mail pi.saale-orla@polizei.thueringen.de