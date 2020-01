Über den derzeit noch unerklärlichen Wassereinbruch in der Tiefgarage unterm Hotels am Schloß berieten die städtischen Baufachleute Burgund Roewer und Stefan Städtler sowie André Bartl (Firma HKS Gebäudetechnik) und Hotel-Chefin Peggy Lindner.

Unerklärlicher Wassereinbruch in Apoldaer Tiefgarage

In einem Teil der Tiefgarage unterm Hotel am Schloß in Apolda steht derzeit knöchelhoch Wasser. Seit etwa 14 Tagen bestehe das Problem bereits, sagt Hotel-Geschäftsführerin Peggy Lindner im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die rund zehn mal fünf Meter messende Pfütze befindet sich im Kellergrenzbereich zwischen Hotel und Ärztehaus. Während letzteres von einer Zwickauer Immobilienfirma verwaltetet wird, die bereits über die Situation informiert sei, liegt die Zuständigkeit für die Hotel-Immobilie bei dessen Eigentümerin, Stadt Apolda. Während der Großteil des Wassers im Bereich des Ärztehauses steht, drückt das Wasser an zwei Stellen aus den Kellerwänden, die quasi unterm Hotelteil liegen. Zwar habe das Hotelpersonal das Wasser in den vergangenen Tagen immer wieder Richtung Gully gekehrt, um das Ablaufen zu beschleunigen. Auch habe man bereits Pumpen eingesetzt. Allerdings laufe aus den Wänden immer wieder Wasser nach, so Peggy Lindner. Fahrzeuge seien derzeit allerdings nicht gefährdet, die große Pfütze könne zudem langsam durchfahren werden. Der Ursache des Wassereinbruchs müsste aber dennoch schleunigst auf den Grund gegangen werden. Im Zuge der Untersuchungen zum Wassereinbruch in der Tiefgarage wird auch ein Einlaufschacht in den Blick genommen. Foto: Dirk Lorenz-Bauer Bei einer Besichtigung vor Ort erklärte Bau-Fachbereichsleiter Stefan Städtler jetzt jedenfalls, dass man durch die Wasser GmbH bereits Proben vom Pfützenwasser habe entnehmen lassen. Dabei sei festgestellt worden, dass dessen Härtegrad untypisch für Apolda sei. Liegt der Härtegrad des Apoldaer Wassers normalerweise bei eher „harten“ 21 Grad deutscher Härte, sind es beim Pfützenwasser 6,68 Grad, was Burgund Roewer von der städtischen Bauabteilung zur Aussage veranlasste, dass es gleichsam „butterweich“ sei. Fürs Bierbrauen wäre das wohl gut. Indes, ob hartes oder weiches Wasser – in einer Tiefgarage sollte es zumindest dauerhaft nicht stehen. Die Ursachenermittlung jedenfalls versuchen Stadt und André Bartl von der HKS Gebäudetechnik momentan per Ausschlussverfahren. So ist bekannt, dass das Küchenwasser fürs Hotel zwar vorher über einen Enthärter läuft, der aber auf 12 Grad eingestellt sei. Und sonstige Leitungen im Hotel? – Auch das kann derzeit ausgeschlossen werden. Man habe alles überprüft, in der Nacht zwischen 1 und 4 Uhr sogar stündlich die Hotel-Wasserzähler in den Blick genommen, wobei sich nichts getan habe. Auch spricht die Klarheit und Geruchsneutralität dieses Pfützenwassers gegen Fäkalwasser. Auch im benachbarten Gebäudeteil habe man die Nutzer bereits insoweit überprüft, ob bei ihnen Leitungsdefekte vorliegen. Auch dort: nichts. Ebenso dachte man bereits an den Teich im Innenhof des Hotels. Auch er scheide als Ursache aus. Sein Wasserstand sei stabil, obgleich er derzeit keinen Zulauf hat. Richtung Tiefgarage läuft er jedenfalls nicht aus. – Und natürliche Quellen? Vielleicht die an der Brunnenmeisterallee? Auch das sei auszuschließen. Über den Winter sei die abgeriegelt, so die Stadt. Theoretisch möglich wäre ein Regenwassereintrag, zumal das erfahrungsgemäß „weich“ ist. Allerdings hat es jüngst nicht genug geschüttet, obendrein sei die Gebäude-Drainage okay. Obendrein liege Regenwasser meist noch weit unter 6,68 Grad deutscher Härte. Ob der trockene Sommer im Boden zu Rissbildungen geführt hat, durch die sich Wasserwege verändert haben? Alles unklar derzeit. Oder doch nicht? – Im Bereich Am Brückenborn soll eine Immobilie festgestellt worden sein, in deren Keller auch Wasser steht. Ob es da einen Zusammenhang gibt, muss abgewartet werden. Die Suche nach der Quelle geht also einstweilen weiter.