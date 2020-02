Unternehmen in Ostthüringen: Mörsdorfer Landhof-Fleischerei steht seit 25 Jahren für Tradition und Regionalität

Als vor über einem Jahr ein großer Einzelhandelskonzern in Stadtroda ankündigte, künftig in seinem neuen Supermarkt auf eine Filiale der Mörsdorfer Landhof-Fleischerei verzichten zu wollen, gab es einen regelrechten Aufschrei in der Region. Der Stadtrodaer Stadtrat votierte gegen das Vorhaben, binnen kürzester Zeit wurden 1800 Unterschriften gegen die beabsichtigte Filialschließung gesammelt und an die Vertreter des Konzerns übergeben.

Frische Wurst- und Fleischspezialitäten aus Mörsdorf sind in der Region einfach nicht wegzudenken. Täglich beliefert die Landhof-Fleischerei ihre Filialen unter anderem in Gera, Jena, Hermsdorf, Stadtroda, Saalfeld, Bad Blankenburg, Bürgel, Kahla, Bad Köstritz und natürlich den Hofladen in Mörsdorf mit frischen Wurst- und Fleischprodukten. „Wir versuchen, absolute Frische zu garantieren, und ich denke, dass dies ein wichtiges Kriterium ist, dass wir in der Region so einen guten Namen haben“, sagt Fleischermeister und Landhof-Geschäftsführer Henrik Burgold. Natürlich spiele auch der unverwechselbare Geschmack der Mörsdorfer Wurst- und Fleischwaren eine wichtige Rolle für die Beliebtheit.

Rund 130 Verkäufer und Verkäuferinnen in 18 Filialen angestellt

Der Erfolg spiegelt sich auch im Wachstum des Unternehmens wider. Verarbeitete man zur Gründung des Unternehmens am 25. Januar 1996 gerade einmal mit 8 Mitarbeitern jährlich 200 Tonnen Fleisch zu hochwertigen Wurstwaren, so sind es inzwischen 1000 Tonnen Rind- und Schweinefleisch. Parallel dazu stieg die Zahl der Mitarbeiter auf 20. Es wurden neue Filialen in Ostthüringen eröffnet, inzwischen sind allein im Verkauf in den 18 Filialen rund 130 Verkäufer und Verkäuferinnen angestellt. „Die Filialen gehören zwar der Mörsdorfer Landhof-Fleischerei, aber diese werden von sieben Franchise-Nehmern betrieben“, erklärt Burgold.

Fleischermeister und Geschäftsführer Henrik Burgold mit frischen Bratwürsten. Foto: Frank Kalla

Rund 100 verschiedene Wurstsorten werden in der 1997 neu gebauten Produktionshalle von den Mitarbeitern hergestellt. Für Geschäftsführer Henrik Burgold, der öfter in der Produktion selbst mit anpackt, ist Fleischer kein Beruf, sondern eine Passion. Es gebe nichts Schöneres im Leben, als aus einem edlen regionalen Rohstoff ein vollendetes Lebensmittel herzustellen, sagt der Fleischereimeister, der unter anderem mit seiner Nussknacker – einer luftgereiften Bratwurst mit Walnüssen – voll den Geschmack der Kundschaft getroffen hat. „Die habe ich vor acht Jahren kreiert, die Nussknacker ist inzwischen ein echter Umsatzbringer.“

Umsatzbringer sind auch die echten Mörsdorfer Roster, die Leber-, Blut- und Bratwürste und all die anderen Spezialitäten aus dem Haus.

Regionale Besonderheiten nicht außer Acht lassen

Fünf Mal sicherte sich die Landhof-Fleischerei beim Tag der Thüringer Wurstspezialitäten in Erfurt den begehrten Wurstpokal, der nur verliehen wird, wenn man für die geschützten Produkte Thüringer Rostbratwurst, Thüringer Leberwurst und Thüringer Rotwurst jeweils eine Goldmedaille erhält. „Das letzte Mal haben wir den Pokal 2018 mit nach Hause genommen.“

Doch was unterscheidet die Mörsdorfer Spezialitäten von den Wurstwaren anderer Fleischereien? Was sorgt für den einzigartigen Geschmack? „Das Rezept allein ist es nicht“, sagt Burgold. Man müsse nicht nur das Handwerk beherrschen, sondern auch auf viele Faktoren wie die Qualität des Fleisches, die Reifezeiten oder die Luftfeuchte achten. So beziehe man das Schweinefleisch von der Mörsdorfer Agrar GmbH, das Rindfleisch komme großteils ebenfalls aus der Region. Außerdem dürfe man die regionalen Besonderheiten nicht außer Acht lassen. „Thüringen ist zwar das Wurstland schlechthin, aber die Geschmäcker unterscheiden sich.“ So sei im Holzland mehr der Kümmel dominant, in Richtung Saalfeld oder Erfurt gehe es mehr in Richtung Majoran in der Wurst. Gerade bei den Rostbratwürsten spiele das richtige Gewürz eine wichtige Rolle. „Unsere Roster sind in der Hauptsaison schon ein Renner. 30.000 Stück gehen da schon mal pro Woche über die Theke.“

Mörsdorfer Landhof-Fleischerei beliefert auch Großhandel

Neben den Filialen beliefert die Mörsdorfer Landhof-Fleischerei auch den Großhandel mit frischen Wurstwaren. „Auf den Großhandel entfallen rund 20 Prozent unserer Produktion. Hauptsächlich stellen wir Bockwürste und Wiener für die Gastronomie her.“

Wo wird die Landhof-Fleischerei in 20 Jahren einmal stehen? Im Moment, sagt Burgold, sei man sehr gut aufgestellt. Er habe eine sehr gute Truppe, die zusammenhalte. Wenn jemand altersbedingt ausscheide, merke man aber schon die Lücke. „Leicht fällt es nicht, gute Leute zu finden.“ Möglich, dass ein Zwei-Schicht-System nicht mehr jedermanns Geschmack ist. Dabei bezahlt Burgold seine Angestellten über Tarif. „Wenn man den Beschäftigten nichts bietet, hat man eines Tages keine mehr“, lautet seine

Erfahrung.

Landhof-Fleischerei Mörsdorf

Geschäftsführer: Henrik Burgold

Unternehmenssitz: Auf dem Berg 100, 07646 Mörsdorf

Gründungsjahr: 1996

Zahl der Mitarbeiter: 20 Beschäftigte

Auszubildende: derzeit keine Lehrlinge

Jahresumsatz: 6,5 Millionen Euro (ohne Filialen)Internetseite: www.mlf-shop.de

Alle Teile der OTZ-Serie gibt es hier.