Vergessenen Seuchen (1): Millionen Tote durch Spanische Grippe

Wären das Gesundheitssystem der DDR oder anderer Diktaturen besser mit der Corona-Pandemie zurechtgekommen? Vergleiche zwischen dem diktatorischen China einerseits, das rigoros Städte abriegelte, und den demokratischen USA andererseits, die zu den Ländern mit den meisten Infizierten und höchsten Sterberaten durch Corona zählen, könnten dies nahelegen.

„Wenn der Verdacht bestand, dass Erreger eingeschleppt worden waren, wurde in DDR nicht lange gefackelt“, schreibt etwa der Historiker Hubertus Knabe unter Verweis auf einen Pockenfall aus den frühen 1960er-Jahren. Nach Meinung des Erfurter Infektiologen Rainer Lundershausen läuft man angesichts solcher Fragestellungen zwar Gefahr, dem Zentralismus das Wort zu reden. Drastische Maßnahmen wie in China wären demnach auch in der DDR möglich gewesen. An manchen Stellen des gesellschaftlichen Miteinanders brauche es allerdings klare und einheitliche Ansagen, findet der Virenspezialist aus Thüringen.

Bis zu 50 Prozent der Bevölkerung durch Spanische Grippe erfasst

Speziell für den deutsch-deutschen Vergleich lohnt deshalb ein Blick in die Geschichte. Im 20. Jahrhundert hat es gleich mehrere pandemische Grippe-Ereignisse gegeben. Als bislang folgenschwerste gilt die Spanische Grippe, die im Juli 1918 auch das Deutsche Reich erreichte. Ihren Namen erhielt sie, weil der spanische König als einer der Ersten an ihr erkrankte. Ausgebrochen sein soll sie im Frühjahr 1918 in den USA. Soldaten trugen das Virus schließlich nach Europa und in die ganze Welt.

In verschiedenen Ländern wurden bis zu 50 Prozent der Bevölkerung erfasst. Vor allem Erwachsene zwischen 20 und 45 Jahren waren betroffen. Kampfhandlungen an der Front gerieten ins Stocken. Ärzte in der Heimat waren hilflos, Behörden wurden handlungsunfähig. Öffentliche Einrichtungen blieben geschlossen. Oft dauerte es lange, bis Leichen beerdigt wurden.

Mehr Opfer als im gesamten Ersten Weltkrieg

Wie in früheren Jahrhunderten bei der Pest versuchen die Menschen, sich durch Masken zu schützen. Etwa ein Prozent der Erkrankten starb. Mit weltweit bis zu 50 Millionen Toten forderte die Pandemie mehr Opfer als der gesamte Erste Weltkrieg. In Deutschland waren es über 400.000 Tote.

Spanische Grippe wie Corona in mehreren Wellen

Wie jetzt bei Corona folgten auf die erste Welle im Juli 1918 eine zweite im Herbst und eine dritte im Frühjahr 1919, schreibt der Berliner Medizinhistoriker Wilfried Witte. Die Todeszahlen könnten seiner Meinung nach sogar noch höher liegen, da niemand wisse, was sich zwischen 1918 und 1920 im bevölkerungsreichsten Land China zutrug.

Lesen Sie morgen: Die Asiatische Grippe und die Hilflosigkeit in Ost und West