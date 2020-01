Verliebt in Cumin: Auftakt zum Thüringer Schülerkochwettbewerb

Mit einem Kräuterworkshop begann am Dienstag der neue Wettbewerb um den Thüringer Schülerkochpokal. Teams aus Altenburg, Gotha, Leinefelde-Worbis, Mühlhausen, Nordhausen, Schwarza, Seebach, Sondershausen und Weimar haben sich für den 23. Wettbewerb dieser Art angemeldet.

In diesem Jahr steht der Kochpokal unter dem Motto „Thüringen Crossover - Verliebt in Cumin“. Die Schüler sollen sich für ihre Menüs - Vorspeise, Hauptgang und Dessert in 120 Minuten - in den Küchen der Welt umschauen und deren Gewürze erschmecken, erklärt Gitta Teubner vom Projekt „Kochen macht Schule“: „Die Jugendliche lernen Kochtraditionen und -stile verschiedener Länder und Regionen kennen und finden das Typische beispielsweise der arabischen, afrikanischen, südostasiatischen oder südamerikanischen Küchen heraus. Die Herausforderung des Wettbewerbs besteht darin, diese Erkundungen und Entdeckungen mit Lebensmitteln und Produkten aus der Thüringer Heimatregion, mit typischen, bekannten und vertrauten Thüringer Rezepten und Gerichten, die regelmäßig auf die Tische kommen, zu kombinieren“, verrät die Organisatorin des Wettbewerbs, der von den regionalen Energieversorgern unterstützt wird.

Finale im Mai in Erfurt

Beim Auftakt im Erfurter Kompetenzzentrum des Deutsche Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga nahm Claus Alboth die Schülerköche mit auf eine Reise in die Welt der Gewürze. Der Erfurter Spitzenkoch - unter anderem langjähriger Küchenchef im Erfurter Kaisersaal - erzählte den jungen Köchen in einer kleinen Kräuterkunde über Herkunft, Geschichte und Wirkung verschiedener Gewürze und ließ den Küchennachwuchs den Unterschied zwischen Petersilie und Thymian, Majoran und Minze erschmecken. Die Schülerköche konnten sich durch eine Galerie gemahlener Gewürze schnuppern - und probieren - und müssen nun überlegen, wie sie Thüringer Gerichten mit exotischen Gewürzen einen neuen Geschmack verleihen können. Zudem konnten sie aus einem Dutzend verschiedener Gewürze ihr eigenes Curry kreieren.

Bei einem Probekochen im März haben die Teams Gelegenheit, ihre Menüs gemeinsam mit Claus Alboth zuzubereiten und sich fachlichen Rat zu holen sowie Tipps & Tricks beim Koch-Profi abzuschauen. Das Finale findet am 12. Mai in Erfurt statt. Im Vorjahr hatten die „Herdgötter“ aus Apolda den Wettbewerb gewonnen und damit ihren Titel erfolgreich verteidigt.