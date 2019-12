Vermehrt Trickbetrüger in Ostthüringen unterwegs

03.12.2019, 13:08

Jena. Die Polizei meldet Fälle in Jena, im Saale-Holzland-Kreis, in Neustadt/Orla, aber auch in Weimar. Eine der bisher unbekannten Betrüger bestellte sogar schon ein Taxi.