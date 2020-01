Kreistagsmitglied Dirk Schütze (SPD) stellte zwei Anträge zur Rückverweisung der Themen Wasserkosten und Reinigung im Asylbewerberheim in die Ausschüsse. Es gebe da Beratungsbedarf.

Weimarer Land. Im Kreistag werden die Themen Reinigung und Duschwasserverbrauch im Asylbewerberheim später behandelt. Der Kreistag verwies sie in die Ausschüsse.

Wasserverbrauch und Reinigung im Asylbewerberheim vertagt

Jeweils mehrheitlich angenommen wurden zwei Geschäftsordnungsanträge von Kreistagsmitglied Dirk Schütze. Er hatte dafür plädiert, die Themen „Wasserverbrauch im Asylbewerberheim Auf dem Angespanne in Apolda“ sowie die Klärung der Frage, ob Asylbewerber künftig stärker in die Reinigung der Gemeinschaftsunterkunft einbezogen werden können, in den Ausschüssen zu diskutieren.

Zur Kreistagssitzung hatten die beiden Fraktionen der AfD sowie der KV Bürgerinitiativen Weimarer Land entsprechende Anträge gestellt. Erstens geht es um die Forderung nach Reduzierung der Wassermengen fürs Duschwasser, weil es im Haushalt 2020 eine erhebliche Erhöhung des finanziellen Ansatzes gehe. Das hier seitens des Kreises stärker gesteuert werden müsste, dafür plädieren die beiden Fraktionen. Zum zweiten geht es AfD und BI darum, dass Wohnräume, Küchen, Waschgelegenheiten, Duschen und Toiletten künftig von den Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft selbst zu reinigen sind. Zur Begründung heißt es: „Reinigung in Selbstorganisation ist in Deutschland üblich und wird so auch im gesellschaftlichen Zusammenleben praktiziert.“ Dirk Schütze sagte, dass die Gelegenheit in den Ausschüssen dazu genutzt werden sollte, die Kosten und Zusammenhänge zu erörtern. Unlängst hatte die Kreisverwaltung mit Blick auf die Reinigung darauf verwiesen, dass es insbesondere für öffentliche Bereiche wie etwa die Flure oder gemeinschaftliche Sanitäranlagen auch gesetzliche Vorgaben gebe, zum Beispiel bei der Desinfektion, wofür unter Umständen geschultes Personal benötigt werde.