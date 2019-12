Weihnachtsgeschäft in der Gastronomie: Wem das Trinkgeld gehört

In der Weihnachtszeit haben viel Gastronomen das Haus voll und die Gäste zeigen sich beim Trinkgeld spendabel: Stimmt so! Aber wem gehört der Extra-Euro? Den Kellnern und Köchen, nicht dem Chef, stellt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) klar. Das Trinkgeld ist ein steuerfreies Dankeschön, wie es die Mitarbeiter unter sich einteilen, entscheiden allein sie.

Trotzdem komme es vor allem in kleineren Betrieben immer wieder vor, dass der Chef die Trinkgeld-Kasse selbst verwaltet, nach Gutdünken verteilt oder gar einen Teil vom Personal zurückfordert, beschreibt Thüringens NGG-Regionalchef Jens Löbel eine Erfahrung aus Gesprächen mit Angestellten. Weil in der Branche viele Menschen in einem Minijob oder befristet arbeiten würden, hätten Betroffene häufig Scheu, den Mund aufzumachen. Im Monat können für einen Angestellten schon mal 100 Euro Extra-Obolus zusammenkommen, schätzt der Gewerkschaftler. Den durchschnittlichen Bruttolohn in der Branche gaben Landesstatistiker Mitte des Jahres mit knapp 1880 Euro an. Da sei das Trinkgeld für viele mehr als ein willkommenes Zubrot. Aber wie viel ist angemessen? Die Entscheidung, so Löbel, liege natürlich beim Gast. Aber wenn er mit Essen und Service zufrieden war, mache er mit zehn Prozent der Rechnung nichts falsch.

Den Vorwurf der Trinkgeld-Trickserei weist man beim Thüringer Berufsverband der Gastronomen Dehoga weit von sich. Rein formal handele es sich um eine Schenkung an den Angestellten, jedem Chef sei klar, dass er darauf keinen Anspruch hat, bemerkt Hauptgeschäftsführer Dirk Ellinger. Gerade im Hochbetrieb der Weihnachtszeit sei man über jeden motivierten Mitarbeiter froh. Man könne sich gar nicht leisten, Mitarbeiter auf diese Weise zu verprellen.