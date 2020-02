Wie Ex-Schüler dem Apoldaer Gymnasium die Treue halten

Dieser Doktor der Chemie ist quasi ein Eigengewächs des Gymnasiums Bergschule. Tino Hagemann – 30 Jahre jung, in Wickerstedt aufgewachsen – machte im Haus einst sein Abitur, studierte in Jena und ist an sein Gymnasium zurückgekehrt. Als Lehrer, obgleich er ein solcher von Hause aus gar nicht ist, sondern Wissenschaftler.

Dass er dennoch in Apolda unterrichtet, ist maßgeblich Schulleiterin Birgit Rosner zu verdanken. Sie nämlich rang unter anderem mit dem zuständigen Ministerium, um den Quereinsteiger als Lehrkraft für Chemie, Mathe und Physik zu gewinnen. – Denn Fachkräfte wie Hagemann sind nicht nur an Gymnasien überaus gefragt. Kein Wunder also, dass beide mit dem gelungenen Coup zufrieden sind. Die Bergschule hat mit Hagemann jedenfalls eine junge, motivierte Lehrkraft gewonnen und der Doktor einen Job, der ihm Freude bereitet, wie er versichert.

Fachlich nah lag es da also auch, dass Hagemann beim alle drei Jahre stattfindenden Tag der Naturwissenschaften auf der Dozentenliste stand, um vor Schülern der gymnasialen Oberstufe über die Energiewende aus wissenschaftlicher Sicht zu sprechen.

Er war damit einer von 14 Referenten, zu denen auch die Ramthor-Stipendiatin Sarah Gebhardt gehört, die ebenfalls Abitur an der Bergschule machte und derzeit im 9. Semester Maschinenbau an der TU Dresden studiert. Sie referierte zum Thema „Formula Student Germany“, wobei es sich um ein internationales Wettbewerbsprojekt handelt, bei dem es um Konstruktion, Geschäftsmodell und Sicherheit am Beispiel eines zu bauenden Rennwagens geht und an dem Ingenieure in spe beteiligt sind. Früh mit den Anforderungen der Unternehmen konfrontiert zu werden, darum gehe es im Kern. Und dass der fachliche Austausch mit anderen Studenten so früh wie möglich erfolgen sollte, um Ideen zu entwickeln, von deren Erfahrungen zu profitieren. sagt Gebhardt.

Beim Tag der Naturwissenschaften am Gymnasium Bergschule Apolda war auch Maschinenbau-Studentin Sarah Gebhardt mit dabei, um den Schülern etwas über das internationale Projekt „Formula Student Germany“ zu berichten. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Den Tag der Naturwissenschaften – im Wechsel mit denen zu Fremdsprachen und Geisteswissenschaften – gibt es seit 20 Jahren. „Erfunden“ hat ihn Birgit Rosner, um den Schülern der Klassen 10 bis 12 mit Unterstützung von Leuten aus der Praxis sowie von der Uni Einblicke in die Anforderungen zu vermitteln, Neugier zu wecken und Hemmschwellen zu senken, Orientierung bei der Suche nach einem passenden Studienplatz zu geben. Dass diese Spezialtage in der Rückschau von vielen einstigen Schülern als sinnvoll erachtet werden, sagt Rosner, die im Sommer immerhin zwei Jahrzehnte an der Spitze des Apoldaer Gymnasiums steht.

Dass die Naturwissenschaften am Donnerstag im Mittelpunkt standen, freut Mathelehrerin Rosner natürlich. Auf die Frage, was sie denn ihre langjährige Berufspraxis lehre, sagte sie, dass es noch weitaus mehr Übungen und praktische Erfahrungen für die Schüler geben müsste. Ja, gerade die Mathematik könne manchmal auch Frust sein. Aber das durchstehen zu können, dazu müsste man die Schüler motivieren. Gerade dann, wenn der Lehrer eben für sein Fach brenne, gelinge das oft am besten. Eben dadurch und regelmäßige Übung lasse sich bei einer breiteren Schülerschaft die Freude an diesen Fächern wecken. Wichtig sei auch, sie erkennen zu lassen, wozu es ihnen im Leben nützt. Die Spielräume, die der Lehrplan ermögliche, würden durch den hauseigenen Lehr- und Lernpläne an der Bergschule entsprechend ausgefüllt.