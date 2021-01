Wieder Vandalismus in Jena

Am Freitag gab es in Jena mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti. Wie die Polizei am Sonntag informierte, wurden die Zufahrt zur Tiefgarage am Ernst-Abbe-Platz, mehrere Gebäude im Innenstadtbereich sowie das Gelände der Kartbahn Jena in der Wiesenstraße mit teils politischen Parolen beschmiert. Die Polizei Jena bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesen Bereichen.

Weiterhin habe es in der Nacht vom Donnertag auf Freitag mehrere Mitteilungen durch Bürger gegeben, dass im Stadtzentrum eine Gruppierung junger Leute Pyrotechnik gezündet und Bauzäune und Schilder beschädigt habe. Auch hier bittet die Polizei um Mittteilungen von Beobachtungen der Bürger. Tel. 03641 810