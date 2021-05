Wir suchen Ihre Gartentipps!

Erfurt. 50 Tagestickets für die Bundesgartenschau in Erfurt zu gewinnen.

Bananenschalen als Dünger, Eierkartons für die Anzucht, Ratschläge zum Schneiden und Stutzen – viele Leser haben schon ihre Gartentipps für das neue Magazin „Thüringer Gartenzeit“ verraten, etwa Rolf Grundtner aus Ilmenau: „Für meine Blumen verwende ich als Stärkung einen Auszug aus Ackerschachtelhalm und Brennnesselbrühe. Das Pflanzengewebe wird dadurch gestärkt und bildet so einen Schutz gegen Schädlinge und Pilzkrankheiten. Die Erde mische ich mir selbst aus reifem Kompost, Torfersatzstoffen, Tongranulat und Sand. Das bekommt den Pflanzen gut.“ Heidrun Diringer aus Waltershausen gießt beim Aussäen schon etwas Wasser in die offenen Saatrillen und bedeckt die Samen erst dann mit Erde. Zudem deckt sie die Beete mit der jungen Saat mit alten Stoffsäcken ab: „Wenn diese feucht angegossen sind, besteht nicht die Gefahr, dass das Saatgut im Keimprozess trocken wird. Zudem sind die Säcke ein kleines Wärmepolster, da die Nächte in dieser Zeit noch sehr kalt sind.“

Verraten auch Sie Ihren besten Gartentipp! Eine Jury bewertet die besten Tipps und Ratschläge. Weil der Frühling noch etwas auf sich warten lässt, wurde der Einsendeschluss bis zum 16. Mai verlängert. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 50 Tagestickets für die Bundesgartenschau in Erfurt verlost. Schicken Sie Ihren Tipp mit Foto und kleiner Geschichte an: Funke Thüringen Verlag GmbH, Stichwort: Gartenzeit, Gottstedter Landstraße 6, 99092 Erfurt – oder laden Ihre Einsendung ganz einfach im Internet hoch.

