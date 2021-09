24 Millionen Euro für Wismut-Erbe in Ostthüringen

In Gera wurde am Freitag, 3.9.2021, ein Verwaltungsabkommen zum Umgang mit dem Erbe des früheren Bergbauunternehmens Wismut unterzeichnet. An der Unterzeichnung beteiligt waren neben dem Beauftragten für die neuen Länder Marco Wanderwitz die Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus Barbara Klepsch (re.), die Thüringer Finanzministerin Heike Taubert (li).