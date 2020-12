30 Jahre im Dienste des Ostthüringer Handwerks

2020 ist das 30. Jahr der Deutschen Einheit. Vieles hat sich in Ostthüringen in dieser Zeit verändert. An der Spitze der Handwerkskammer (HWK) für Ostthüringen mit Sitz in Gera fand sich hingegen mit Präsident Klaus Nützel stets eine Konstante. Das soll sich heute ändern.

Denn an diesem Tag wird im Rahmen der Vollversammlung ein neuer Präsident gewählt. Klaus Nützel, der laut Angaben der Handwerkskammer dienstälteste Kammerpräsident Deutschlands, tritt nach 30 Jahren in diesem Ehrenamt nicht mehr an. „Ich werde die Geschicke der Kammer natürlich weiter begleiten“, sagte Nützel im Vorfeld der Wahl. Es sei nun aber Zeit für einen Wechsel an der Vorstandsspitze. Der Vorstand ist das zentrale Gremium der HWK für Ostthüringen.

Umstrukturierung des Handwerks

Klaus Nützel blickt zurück auf eine Zeit großen strukturellen Wandels, wenn er berichtet, wie er gemeinsam mit anderen im Dezember 1989 bei einem zweitägigen Besuch bei der Partnerkammer in Bayreuth erste Eindrücke für die Neu-Organisation der Handwerkskammer sammeln konnte. „Das Ziel war, die Kammer zu einer demokratischen Selbstverwaltung zu führen, mit der Vollversammlung als höchstem Organ“, erinnert er sich. Die Versammlung ist im Gegensatz etwa zum Äquivalent bei den Industrie- und Handelskammern paritätisch besetzt. Zwei Drittel der Mitglieder stellt die Arbeitgeberseite, ein Drittel sind Arbeitnehmer, sodass hier ein Mitspracherecht institutionell verankert ist.

Im Mai 1990 sei dann die Demokratisierung des Ostthüringer Handwerks mit der ersten Vollversammlung und mit Unterstützung der Partnerkammer vollzogen worden. „Dank der Hinweise aus Bayreuth, vor allem zur Bedeutung der paritätischen Besetzung, waren wir die einzige Kammer im Osten, deren Wahl nicht später annulliert werden musste“, berichtet Nützel.

Präsident Nützel verweist auf die Meilensteine im Ausbildungswesen, einer der Hauptaufgaben der Kammer: „Der haben wir uns von Anfang an mit Vollgas gewidmet.“ 1990 entstand das erste Berufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in Rudolstadt, gefolgt von einem weiteren in Zeulenroda im Jahr darauf. Mit dem BTZ-Hauptstandort in Gera-Aga sei 2001 das größte Projekt zum Abschluss geführt worden. In diesem Zusammenhang verweist Nützel auf die Leistung der hauptamtlichen Kammerverwaltung und die stets gute Zusammenarbeit. Das sei ein Grund, warum er das Präsidentenamt so lange ausüben konnte und wollte.

Lagebericht und Mahnung an die Politik

Das Handwerk stehe vor problematischen Zeiten: Die Folgen der Corona-Pandemie sorgten nicht nur für rückläufige Umsätze bei den Mitgliedsbetrieben, sondern bereite auch in der Nachwuchsgewinnung immense Probleme. So sei in diesem Jahr die Berufsorientierung für ganze Jahrgänge weggefallen. Das sei problematisch für die Schüler und drohe, sich künftig auf die Zahl der Auszubildenden im Handwerk auszuwirken. Doch für dieses Jahr kann die HWK für Ostthüringen, auch Dank des Einsatzes der Handwerksbetriebe, noch ein positives Ergebnis vermelden: „Mit 762 abgeschlossenen Lehrverträgen haben wir genau den Wert des Vorjahres erreicht. Ein Riesenerfolg!“, sagt Pressesprecher André Kühne. Klaus Nützel mahnt aber: Die Politik müsse nun unbedingt die Grundlagen für eine rasche Erholung der Wirtschaft schaffen und die Chance nutzen, vor allem Bürokratie und Verfahrenswege für die Unternehmer des Handwerks reduzieren.