30 Jahre nach dem Hungerstreik in Bischofferode: Kann Neuanfang der Kaliproduktion gelingen?

Bischofferode/Weimar. Der Hungerstreik von Bergarbeitern im Kaliwerk Bischofferode ist der verzweifelte Versuch, die Schließung zu verhindern. Zeithistoriker Christian Rau klärt die Frage, ob ein Neuanfang der Kali-Förderung erfolgreich sein kann.

In wenigen Tagen ist es 30 Jahre her, dass der Hungerstreik in Bischofferode begann. Experte für Transformation ist Zeithistoriker Christian Rau. Der Geraer, Jahrgang 1984, hat jüngst „Hungern für Bischofferode. Protest und Politik in der ostdeutschen Transformation“ veröffentlicht. Heute klären wir die Frage, ob angesichts sich verändernder Marktbedingungen Kali-Abbau am alten Standort in absehbarer Zeit denkbar ist. Hier seine Antwort:

„Das ist schwierig zu sagen. In Ostdeutschland herrscht oft große Skepsis vor Veränderungen. Populisten verstärken und instrumentalisieren diese Ängste, indem sie an die großen Zumutungen der 1990er Jahre erinnern. Dagegen ist das sich verändernde Verhältnis zu Globalität, also der deutlich kritischere Blick darauf, welche globalen Abhängigkeiten wünschenswert sind, auch eine Chance für die Kaliindustrie hierzulande.

Ein großer Teil der Kaliproduktion kommt aus Ländern, die Menschenrechtsverletzungen begehen, sich kaum um Umweltstandards kümmern und in denen erbärmliche Arbeitsbedingungen herrschen.

Eine neue Kaliproduktion im Eichsfeld beziehungsweise in Nordthüringen könnte hier ein leuchtendes Gegenbeispiel werden. Zudem befindet sich die Kaliindustrie hierzulande durch umfassende Schrumpfungen in der Vergangenheit heute nicht mehr in einer vergleichbaren Krise wie in den frühen 1990er Jahren, sodass ein ruinöser Wettbewerb wohl nicht zu erwarten ist.

Zu lösen bleibt jedoch das Pro­blem der Energie – Kaliproduktion ist sehr energieintensiv. Hierfür müssen sinnvolle und nachhaltige Lösungen gefunden werden. Als Historiker bleibt mir in dieser Debatte aber vor allem davor zu warnen, eins zu eins von damaligen auf heutige Transformationen zu schließen. Dafür sind die Kontexte viel zu verschieden. Sollte es also wieder zum Abbau von Kali kommen, ist dies kein Beleg dafür, dass die Treuhand-Politik „Unrecht“ war, was nicht bedeutet, dass sie keine Fehler gemacht hat, die benannt werden müssen. Auch das Gegenteil wäre kein Beleg für die Wiederholung von Geschichte.

Um diese konfrontativen Analogien aufzulösen, ist es jedoch notwendig, sachlich über damalige Handlungsbedingungen und -zwänge, Fehlentscheidungen, aber auch Alternativen zu diskutieren.“

