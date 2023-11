Anger: Erfurter Einzelhandel folgt bundesweitem Streikaufruf

Die Gewerkschaft Verdi hatte Donnerstag einen bundesweiten Streik angekündigt, dem folgten am Freitag Beschäftigte auf dem Anger.

Erfurt. Der Streik der Beschäftigten des Einzelhandels geht weiter – auch in Erfurt. Grund ist die Aufkündigung bereits festgelegter Verhandlungstermine durch die Arbeitgeber.

Am Freitag wird bundesweit im Einzelhandel gestreikt, darunter Beschäftigte der Erfurter H&M- und Sportscheck-Filialen, sowie Angestellte von Ikea. Die Prozession startete am Freitagvormittag mit einer Kundgebung am Anger und bewegte sich von dort aus durch die Stadt. Dabei handelte es sich um den dritten bundesweiten Streik diesen Herbst.

Handelsverband verlässt Verhandlungstisch

Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, nachdem Anfang der Woche die Arbeitgeber des Einzelhandelsalle bereits festgelegten Termine für die Tarifverhandlungen in den Landesbezirken der Gewerkschaft abgesagt hatten. Gewerkschaftssekretär Matthias Adorf findet klare Worte: Der Handelsverband müsse umgehend an den Verhandlungstisch zurückkehren.

Am 3. November scheiterte die sechste Verhandlungsrunde des Einzel- und Versandhandels der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wie die Gewerkschaft informiert. Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem eine Lohnerhöhung von 2,50 Euro pro Stunde mit einer Laufzeit von einem Jahr. Bisher hatte die Arbeitgeberseite lediglich eine prozentuale Lohnerhöhung von 10 Prozent und über den doppelten Zeitraum angeboten.