Antragsflut bei Netzbetreiber

Auch in Greiz setzen immer mehr Häuslebauer und Eigentümer auf autarke Energieversorgung in Form von Photovoltaik-Anlagen.

Erfurt. Da ist die neue Photovoltaikanlage nun eingebaut - und dann? Kann sie nicht ans Netz gehen, weil die TEN, Thüringens größter Netzbetreiber, nicht mit der Zählersetzung hinterherkommt.

Der Zählerwechsel, der für den Anschluss privater Photovoltaikanlagen ans Netz notwendig ist, wird mehr und mehr zum Nadelöhr: Wie der Sprecher der TEN Thüringer Energienetze GmbH mitteilte, sei es wegen „des enormen Anstiegs der Anfragen“ nicht möglich, jede PV-Anlage zeitnah anzuschließen. „Im Moment liegt die durchschnittliche Wartezeit bei sechs Monaten“, sagt Martin Schreiber. Allerdings hänge die Wartezeit auch immer von der jeweiligen PV-Anlage und der Netzsituation am Standort der Anlage ab. Es könne daher auch deutlich schneller gehen.

Die TEN, die laut Thüringer Umweltministerium für rund 75 Prozent des Thüringer Stromnetzes verantwortlich zeichnet, habe 2021 rund 3200 Anträge für den Anschluss von PV-Anlagen mit einer Leistung bis 30 Kilowatt (kW) verzeichnet – fast viermal so viele wie 2015. „Die Zahl der Anmeldungen verdoppelt sich jedes Jahr“, so Schreiber. Bei großen PV-Anlagen mit Leistungen über 30 kW habe sich die jährlich angefragte Netzleistung seit 2015 sogar mehr als verzehnfacht.

Das Unternehmen habe darauf reagiert, indem es unter anderem die Zahl der Mitarbeiter, die sich um die Anmeldung der Anlagen kümmern, verdoppelt und externe Dienstleister gebunden und speziell geschult habe, die die TEN bei der Bearbeitung der Einspeiser-Anfragen unterstützen. Der TEN-Sprecher nennt aber noch ein weiteres Problem: Trotz kontinuierlichen Netzausbaus und einer 40-prozentigen Erhöhung der Investitionen in die Verteilnetze in den vergangenen fünf Jahren stießen die TEN-Netze inzwischen „vielerorts an ihre Leistungsgrenzen“. Erschwert werde der Ausbau aktuell durch Knappheit bei Material und Fachkräften „mit Preisanstiegen bis zu 50 Prozent und mehr“. Wegen des Fachkräftemangels hätten auch die von der TEN beauftragten Baufirmen und Dienstleister keine Möglichkeit, weitere Aufträge zu übernehmen.

Deutlich schneller geht es mit dem Einbau von Zweirichtungszählern, die die ein- und ausgehende Strommenge erfassen, meist im Netzbereich der Stadtwerke: Sind Zähler und Monteure verfügbar, dauert es mitunter nur wenige Tage bis zum Anschluss. Allerdings erreichen die Stadtwerke, die zudem nur für ein vergleichsweise kleines Gebiet zuständig sind, auch viel weniger Anschluss-Anträge.

Reiner Maschke, Energieberater bei der Verbraucherzentrale Thüringen, rät Anlagenbesitzern, bei der TEN ruhig etwas Druck zu machen: „Ich empfehle, die Anlage nicht analog, sondern über das TEN-Portal anzumelden beziehungsweise vom Elektroinstallateur anmelden zu lassen. Dabei erhält man eine Vorgangsnummer, mit der man dann, wenn sich nach zwei, drei Wochen noch nichts getan hat, die Hotline der TEN wählen und eine angemessene Frist setzen kann.“ Sein Eindruck sei: „Wenn man auf diese Weise nachhakt, tut sich meist was.“