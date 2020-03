Corona-Krise: Autozulieferer schlagen Alarm

Bei den Thüringer Autozulieferern drohen Werksstilllegungen infolge der Coronakrise. „Die ersten Unternehmen haben bereits eine mindestens zweiwöchige Schließung ihrer Thüringer Standorte angekündigt“, bestätigte der Geschäftsführer des Branchenverbandes automotive Thüringen, Rico Chmelik, am Freitag in Erfurt. „Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog“

Es sei zu erwarten, dass weitere Unternehmen folgen werden, die Erwartungen und die Lage der Firmen habe sich nochmals verschärft. Der Verband habe die 190 Zulieferunternehmen mit ihren insgesamt 55.000 Beschäftigten nach den erwarteten Auswirkungen der Krise für die nächsten zwei Monate befragt. Danach erwarten die Unternehmen eine erhebliche Beeinträchtigung ihrer Geschäftstätigkeit vor allem durch reduzierte Kundenabrufe, eine verschlechterte Versorgung mit benötigten Teilen, fehlendem Personal und einer mangelnden Liquidität. Dabei gelte inzwischen nicht mehr das Ausbleiben von Lieferungen aus China als größtes Problem. Das größte Risiko gehe jetzt von unterbrochenen Logistikketten und den daraus resultierenden Verzögerungen bei Lieferungen innerhalb Europas aus. Nicht einmal die Hälfte der Unternehmen hat Lagerbestände zur Absicherung dieser Risiken aufgebaut.

In 40 Prozent der Firmen fehlt mittlerweile Personal durch Krankheit, Kinderbetreuung und Urlaub. Nahezu 90 Prozent der Firmenchefs erwarten, dass sich dieser Engpass in den kommenden zwei Monaten weiter verschärfen wird. „Zahleiche Unternehmen haben ein Notfallteam oder einen Krisenstab eingerichtet, der täglich ein aktuelles Bild der jeweiligen Lage erstellt“, so der Vorsitzende des Branchenverbandes Matthias Hasecke.

Die Thüringer Zulieferbranche befinde sich derzeit auf sehr dünnem Eis. „Die Umsätze sind binnen weniger Tage von 100 auf 10 Prozent oder gar auf Null eingebrochen“, berichtete Hasecke. Daher werde eine Antragsflut auf staatliche Hilfen kommen, so der Branchenverbandschef. Für die Bereitstellung finanzieller Hilfen müsse jetzt der Grundsatz „quick and safe“ gelten.

