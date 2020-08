Bad Langensalzas Innenstadthändler trotzen Corona

Bad Langensalza. Heimat-Shoppen am 12. September soll Kunden zum lokalen Einkaufsbummel animieren. Pro-Kopf-Umsatz in Bad Langensalza über Durchschnitt

Dem Virus zum Trotz, jetzt erst recht – unter diesem Motto laden die Händler und Gastronomen für den 12. September zum Heimat-Shoppen ein, also zu einem Einkaufsbummel in die Bad Langensalzaer Innenstadt. Die fünfte Auflage der von der Industrie- und Handelskammer unterstützten Aktion steht dieses Jahr im Zeichen der Pandemie und wird in mancher Hinsicht anders.