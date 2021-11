Bahn saniert für fünf Millionen Euro Thüringer Bahnhöfe

Erfurt. Bis Jahresende sollen sich die Bedingungen noch an elf Bahnhöfen verbessern, zum Beispiel in Jena und Gera.

Neue Fenster, Sitzbänke, energiesparende LED-Beleuchtung aber auch sanierte Bahnsteige, Treppen und Vitrinen mit Reisendeninformationen, hat die Bahn dieses Jahre bereits an 58 Thüringer Bahnhöfen installiert oder erneuert. Insgesamt investiert das Unternehmen in ein komfortableres und umweltfreundlicheres Image der Thüringer Bahnhöfe sowie mehr Sicherheit fünf Millionen Euro.

Bis Jahresende sollen noch weitere elf Bahnhöfe verbessert werden. Dafür würden die Arbeiten derzeit auf Hochtouren laufen. Laut Bahn erhält beispielsweise der Bahnhof Jena West neue Sitzmöbel und es wurden die Fenster ausgetauscht. Bis Jahresende seien die Umstellung auf LED-Beleuchtung, das Renovieren der Treppen sowie Malerarbeiten an den Unterführungen geplant. Am Hauptbahnhof von Gera wurden die Glasscheiben im Dach instandgesetzt, das Wegeleitsystem sowie Thüringen und Geländer erneuert.

Mit dem seit August des Vorjahres laufenden Sofortprogramm für schönere Bahnhöfe wollen Bahn und Bundesverkehrsministerium Investitionen vor allem an kleinere Unternehmen und Handwerksbetriebe in den Regionen vergeben, um so Arbeitsplätze mit zu sichern, informierte die Bahn. Zugleich solle der Zugang zu den Zügen weiter erleichtert werden. Die Reisenden sollen sich auf den Bahnhöfen wohler fühlen, um auch so einen weiteren Anreiz zu haben, auf klimafreundliche Züge umzusteigen.

Bereits im Vorjahr wurden für rund eine Millionen Euro in Thüringen insgesamt sechs Bahnhöfe umweltfreundlicher und komfortabler umgebaut. Insgesamt werden dieses Jahr rund 120 Millionen Euro für das Verschönern von 1000 Bahnhöfen deutschlandweit ausgegeben. In Thüringen wird landesweit in Bahnhöfe aber kleine Haltestationen Geld aus dem Programm investiert um diese zu verbessern.