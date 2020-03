Der SB-Bereich, wie hier in der Oststraße in Gotha, ist für die Kunden weiterhin nutzbar.

Banken in Gotha schließen ihre Filialen

Die Kreissparkasse Gotha schließt ab Montag, 23. März, ihre Filialen in Tambach-Dietharz, Tabarz, Gräfentonna, Gotha-West und Neudietendorf bis auf Weiteres. Damit wolle man beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Die SB-Bereiche sollen wie gewohnt geöffnet bleiben. Die Sparkasse will den Geschäftsbetrieb in den übrigen Filialen und SB-Standorten sowie der Hauptstelle so lange wie möglich aufrechterhalten. Die Kunden werden gebeten, vorerst das digitale und telefonische Angebot zu nutzen. Dies sei über die Direktfiliale unter der Rufnummer: 03621/ 2210 von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr möglich oder über die Internetfiliale. Die Bank habe spezielle Angebote zu Bargeldversorgung, Versand der Kontoauszüge und Überweisungen erarbeitet, um insbesondere älteren Kunden Möglichkeiten zu schaffen, ohne dass diese in die Filialen kommen müssen. Die Kunden werden per Post informiert.

Ebenfalls ab 23. März wird die VR-Bank Westthüringen eG ihren personellen Service in ihren Filialen vorerst bis zum 27. April aussetzen. Der Zahlungsverkehr steht mit allen Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung. Die Versorgung mit Bargeld ist gewährleistet. Mitarbeiter im Kundenservice-Center stehen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter Telefon: 03601/ 4740 oder im Internet unter www.vrb-westthueringen.de für Fragen bereit.