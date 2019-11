Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berthan wird neuer Vorstandsvorsitzender von Bauerfeind

Ab 1. Januar 2020 wird Rainer Berthan neuer Vorsitzender des Vorstands der Bauerfeind AG. Der 55-jährige gebürtige Bayer übernimmt den Posten von Hans B. Bauerfeind, der seit 57 Jahren im operativen Geschäft des Familienbetriebes tätig ist – seit 1972 als Firmenchef, wie das Unternehmen gestern mitteilte.

Berthan ist Diplom-Betriebswirt und arbeitete zuletzt für Dentsply Sirona, den weltweit größten Hersteller von Dentalprodukten und Dentaltechnik. Er sei seit über 20 Jahren im Top-Management international agierender Unternehmen in Europa, den USA und China aktiv. Seine umfangreichen Erfahrungen in der Unternehmensführung sowie im Optimieren und Digitalisieren von Geschäftsprozessen habe er in der Maschinenbau-Branche, in der Elektrotechnik und in der Medizintechnik gesammelt, heißt es weiter.

Ab 1. Januar 2020 wird Rainer Berthan neuer Vorsitzender des Vorstands der Bauerfeind AG Foto: Bauerfeind AG

Topmanager mit jahrelanger Erfahrung

„Mit Rainer Berthan gewinnen wir für die Bauerfeind AG einen ausgewiesenen Topmanager. Er ist für mich mit seinen Erfahrungen und mit seiner Persönlichkeit der geeignete Nachfolger an der Spitze unseres Familienunternehmens, um Konzepte und Programme für die Zukunft zu entwickeln und unsere Internationalisierungs- und Digitalisierungspläne weiter erfolgreich voranzubringen“, so Hans B. Bauerfeind. Der 79-Jährige wolle seinem Nachfolger bei der Einarbeitung aktiv zur Seite stehen.

Berthan indes freut sich auf sein neues Engagement: „Was ich bisher in Zeulenroda gesehen habe, das hat mich beeindruckt und ist ein ausgezeichnetes Fundament, auf das wir in Zukunft aufsetzen können“.

Die Bauerfeind AG stellt medizinische Hilfsmittel wie Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und orthopädische Einlagen her. Zum Konzern gehören ein Innovationszentrum, ein Hotel an der Talsperre Zeulenroda sowie mehrere Auslandsgesellschaften. Weltweit werden rund 2100 Mitarbeiter beschäftigt, etwa 1100 davon in Zeulenroda-Triebes.

Seit Mitte des Jahres baut Bauerfeind in Gera einen weiteren Standort auf. Bis 2021 sollen 120 neue Arbeitsplätze geschaffen und die Produktion ausgebaut werden.