Bis zu 200 Thüringer Unternehmen vom Stopp der Corona-Gelder betroffen

Rund 200 Unternehmen in Thüringen sind vom Stopp der Abschlagszahlungen betroffen. (Symbolfoto)

Bis zu 200 Thüringer Anträge auf Corona-Hilfe könnte vom aktuellen Auszahlungstopp betroffen sein. Das sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch in Erfurt auf Nachfrage dieser Zeitung. In allen Fällen handele es sich um Abschlagszahlungen für die Corona-Überbrückungshilfen III des Bundes. Die eigentliche Auszahlung der Ü-III-Hilfen hat bisher noch nicht begonnen.