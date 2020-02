Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerentscheid zur Schweineanlage Neumark kommt im Frühjahr

Der Wähler hat jetzt doch das letzte Wort: Die Entscheidung, ob der Schweinebetrieb Van Asten seine Anlage in Neumark auf Grundlage eines Bebauungsplanes der Stadt erweitern darf, fällt in einem Bürgerentscheid. Das ist das Ergebnis der Stadtratssitzung am Montagabend. Die Abgeordneten stimmten über eine Vorlage ab, ihren eigenen Beschluss vom 10. Dezember 2018 aufzuheben, mit dem das B-Plan-Verfahren auf den Weg gebracht werden sollte. Das Votum war allerdings eindeutig: Fünf Räte und Bürgermeisterin Anke Necke votierten dagegen, nur Beatrice Sauerbrey von der Bürgerinitiative (BI) Neumark hob die Hand dafür. Der Beschluss hätte den Bürgerentscheid überflüssig gemacht. Damit ist klar: Die Mehrheit des Stadtrates inklusive der Bürgermeisterin steht nach wie vor hinter dem B-Plan-Verfahren und setzt nun auf die Karte, dass die Mehrzahl der rund 420 Neumarker Wahlberechtigten ihren Argumenten folgt.

Die Verwaltung der Landgemeinde Am Ettersberg, die als erfüllende Gemeinde für Neumark fungiert, schickte am Dienstagvormittag den „Antrag auf Erteilung eines Abstimmungstermins“ an die Kommunalaufsicht des Kreises Weimarer Land. Als Terminvorschlag sei darin der 26. April vermerkt, so Sauerbrey. Offiziell wird dieser Termin für den Urnengang natürlich erst mit der Entscheidung der Kommunalaufsicht. Neumark und der Schweinebetrieb – das ist seit etlichen Jahren ein Aufreger-Thema im Nordkreis-Städtchen und spaltet die Einwohnerschaft auch diesmal wieder. Zuletzt gab es 2010 einen Bürgerentscheid, bei dem 59 Prozent dafür stimmten, dass der Stadtrat alles gegen eine Erweiterung des Betriebes tun müsse. Nun geht es um den B-Plan, auf dessen Grundlage die Firma Van Asten durch Neu- und Umbauten innerhalb der bestehenden Grundstücksgrenzen ihren Bestand von 3300 auf 5720 sogenannte Großvieheinheiten (GVE) aufstocken will – umgerechnet ist das eine Erweiterung von aktuell 42.000 auf 62.500 Schweine. Besonders interessiert ist das Unternehmen an dieser Variante, weil es nur damit eine verfallene alte Halle mitten auf dem Gelände, intern „IV-2“ genannt, revitalisieren und in einen modernen Stall verwandeln dürfte. Mit einem Antragsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz wäre das nicht möglich, dann müsste „IV-2“ eine Ruine bleiben. Dieses Verfahren läuft weiterhin parallel: Nach Ablehnung durch das Landesverwaltungsamt 2016 und Klage dagegen liegt es beim Landesverwaltungsgericht Weimar. Die darin beantragte Erweiterung würde 14.400 zusätzliche Mastschweine nach Neumark bringen – diese sind besonders geruchsintensiv. Mit der B-Plan-Variante hingegen würde Van Asten den Schwerpunkt von der Mast auf die Ferkelproduktion verlagern. Die BI hatte ein Bürgerbegehren beantragt und durfte ab Ende Mai 2019 Unterschriften dafür sammeln. Die Hürde war nicht allzu hoch: sieben Prozent der Wahlberechtigten, das heißt, 30 Unterstützer genügten. 40 hatten Beatrice Sauerbrey und ihre Mitstreiter binnen weniger Tage zusammen. Der Stadtrat bescheinigte dem Begehren im Dezember die Zulässigkeit. Im Vorfeld zum Urnengang werde die BI noch einmal für ihre Sichtweise werben, so Sauerbrey, die auch für Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag sitzt: „Wir planen eine Informationsveranstaltung und wollen auch auf anderen Wegen mit den Leuten ins Gespräch kommen, ihre Fragen beantworten. Wichtig ist doch, dass jeder die Argumente dafür und dagegen kennt und dann aus seiner Überzeugung heraus entscheiden kann.“