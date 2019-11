Bund setzt auf Gipsabbau: Streit zwischen Gipsproduzenten und Umweltschützern

Das Gipsabbaugebiet " Rüsselsee " des Ellricher Gipsunternehmens Casea am zwischen dem Himmelsberg bei Woffleben und dem Mühlberg bei Niedersachswerfen im Landkreis Nordhausen.

Den Wegfall des Gipses als Abfallprodukt aus Kohlekraftwerken lässt sich nach Ansicht der Bundesregierung durch verstärktem Abbau von Naturgips kompensieren. Der Bedarf an dem Baumaterial wird derzeit zu mehr als der Hälfte mit sogenanntem Rea-Gips gedeckt, der in Rauchgas-Entschwefelungsanlagen insbesondere in Kraftwerken gewonnen wird.