Busunternehmen in Thüringen warten auf Hilfsgelder

Erfurt. Die Branche konnte in der Corona-Pandemie keine Unterstützung beantragen. Staatssekretärin Susanna Karawanskij (Linke) sieht das Wirtschaftsministerium in der Pflicht.

Soforthilfe für direkt vom Corona-Lockdown betroffene Branchen – mit diesem Versprechen startete die Politik in das Herunterfahren des Lebens im vergangenen Jahr. Für Unternehmer, die touristische Busreisen anbieten, verband sich damit die Hoffnung, dass auch sie finanzielle Unterstützung bekommen. In einer Tabelle der Thüringer Aufbaubank (TAB) wird der sogenannte Gelegenheitsverkehr allerdings für November und Dezember als „offen“ deklariert. Touristische Busreisen waren im November nicht erwünscht, im Dezember verboten. Aber die Betriebe waren nicht geschlossen. Damit könne von einem Fehler bei der TAB keine Rede sein, sagt ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums auf Anfrage. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog