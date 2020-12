Carl Zeiss Meditec stellt unter anderem Geräte zur Korrektur der Fehlsichtigkeit her.

Jena. Die Corona-Pandemie belastet das Ergebnis der in Jena ansässigen Carl Zeiss Meditec AG. Zugleich gibt das Unternehmen einen Ausblick.

Carl Zeiss Meditec in Jena: So hat die Corona-Pandemie das Geschäft beeinflusst

Aufgrund der Corona-Pandemie muss die erfolgsverwöhnte Carl Zeiss Meditec AG einen Umsatzrückgang im zum 30. September abgelaufenen Geschäftsjahr verkraften. Statt 1,46 Milliarden Euro setzte die in Jena ansässige und im MDAX notierte Gesellschaft nur 1,34 Milliarden Euro um, blieb aber beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern trotzdem deutlich profitabel. Das teilte Carl Zeiss Meditec am Freitag mit.

So kommentiert der Vorstandschef das Geschäftsjahr

Das Ebit betrug 177,6 Millionen Euro nach 264,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr zuvor. „Das Geschäftsjahr 2019/20 stand ganz im Zeichen der Covid-19-Pandemie“, sagt Vorstandschef Ludwin Monz. „Oberste Priorität war für uns die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden sowie der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Das Unternehmen habe schnell auf den kurzfristigen Nachfragerückgang reagiert, die Produktions- und Lieferfähigkeit gesichert und Kosten angepasst. „Zudem trug ein in Summe stabiles Geschäft mit chirurgischen Verbrauchsmaterialien dazu bei, den Rückgang bei Umsatz und Ergebnis zu begrenzen“, erläutert Monz.

Grundsätzlich erwartet Carl Zeiss Meditec im Geschäftsjahr 2020/21 eine Erholung der Märkte und damit eine Rückkehr zu erneutem Wachstum bei Umsatz und Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Europa und Nordamerika könnten jedoch erneute Belastungen durch die Pandemie zu Beginn des neuen Geschäftsjahres nicht ausgeschlossen werden, so die Prognose. Das Unternehmen rechnet damit, dass die ersten Monate des neuen Geschäftsjahres 2020/21 bei Umsatz und Ebit hinter den entsprechenden Vorjahreswerten zurückbleiben werden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren sowohl die Umsätze bei Geschäften mit augenmedizinischen Geräten als auch mit mikrochirurgischen Systemen zurückgegangen. Wiederkehrende Umsätze aus Verbrauchsmaterialien, Implantaten und Serviceleistungen erreichten einen Anteil von 38,8 Prozent am Gesamtumsatz.

Stabile Geschäfte in China und Südkorea

Am stabilsten waren die Absätze in Asien „gestützt von einer robusten Erholung im zweiten Halbjahr in China und Südkorea“, teilt die Gesellschaft mit. Die Märkte Japans, Indiens und Südostasiens entwickelten sich hingegen rückläufig. Carl Zeiss Meditec beschäftigt 3290 Mitarbeiter weltweit.