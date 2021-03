Commerzbank Nordhausen meistert Corona-Krise

Welche Auswirkungen der Sparkurs, den die Commerzbank bis 2024 plant, auf die Region hat, ist noch nicht klar. Gemäß der Strategie soll das Filialnetz auf 450 Standorte fast halbiert werden. Für Andrew Brotrück, den Marktbereichsleiter in Nordhausen, gibt es dennoch Gründe optimistisch in die Zukunft und auch auf das vergangene Jahr zu blicken. „Die Pandemie hat das Geschäft 2020 in vielen Bereichen bestimmt, das ist immer noch so. Trotzdem konnten wir 280 Neukunden gewinnen.“ Jeder Dritte von ihnen sei über den digitalen Weg zur Commerzbank gekommen. Insgesamt werden 10.850 Privatkunden betreut.

Die Anzahl der Banking-App-Nutzer ist in Nordhausen im vergangenen Jahr um 34 Prozent gestiegen, mit Trend in Richtung Mobile-Banking. Brotrück ist überzeugt, dass die Krise die Digitalisierung in diesem Bereich beschleunigt hat. Um den Kunden in dieser Zeit schnell mit einer Förderung zu helfen, „haben wir innerhalb von 48 Stunden eine digitale Antragsstrecke für die KfW-Kredite aufgebaut.“ Diese wurden den Unternehmen in Nordthüringen in Höhe von 15 Millionen Euro zu Verfügung gestellt.

Viele Kunden kümmerten sich um ihre Geldanlage und nutzten den Kurssturz im Frühjahr 2020, um Wertpapiere zu kaufen. Die Anzahl der Wertpapiersparpläne stieg um 19 Prozent. „Das ist nach dem Einbruch im März eine leichte Steigerung“, weist Brotrück darauf hin, dass ein Umdenken bei der Kundschaft zu erkennen sei. Einige „Sparer“ würden zum „Anleger.“

Ein Wachstum verzeichnet die Bank auch bei Immobilienfinanzierungen. In Nordhausen stieg das Geschäft um 13,3 Prozent auf 8,5 Millionen Euro. Dabei ist die „grüne Baufinanzierung“, die den Zinsrabatt für Energieeffizienz gewährt, für jeden Fünften interessant. Privatanleger investieren zudem in nachhaltige Energieprojekte. Bis 2024 will man die digitalen Stärken mit der Beratungskompetenz weiter zusammenführen.