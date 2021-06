Die Corona-Zahlen in Europa sinken, der Sommer kommt. Doch wer in den Urlaub fahren will, muss in Pandemie-Zeiten immer noch einiges beachten.

Rechnungshof-Report So schlecht steht es um Fluggastrechte in der Pandemie

Brüssel. Wegen Corona fielen massenhaft Flüge aus. Ein Rechnungshof-Report zeigt, wie die Airlines die Rechte von Flugpassagieren verletzten.

Pünktlich zur Urlaubssaison gibt es für Reisende, die in Europa mit dem Flugzeug unterwegs sind, eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Airlines haben bei der Annullierung Tausender Flüge wegen Corona die Rechte der Flugpassagiere auf Erstattung des Ticketpreises großflächig „verletzt“. Das ist das zentrale Ergebnis einer neuen, umfassenden Untersuchung des Europäischen Rechnungshofs.

Und: Die Mitgliedstaaten haben demnach viel zu wenig getan, um in dieser Lage die Verbraucherrechte zu schützen. Doch es gibt Hoffnung: Die EU-Kommission macht jetzt zusammen mit Verbraucherschutzverbänden Druck auf die Unternehmen und droht mit schärferen Gesetzen, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden.

Eigentlich sind die Regeln klar: Wenn Airlines Flüge streichen, müssen sie den Passagieren den Ticketpreis umgehend erstatten oder eine alternative Beförderung anbieten; Gutschein-Offerten sind möglich, die Kunden müssen sie aber nicht annehmen.

Kunden wurden gezwungen, Gutscheine anzunehmen

Fast 7000 Flugstrecken sind laut Rechnungshof-Report seit März 2020 wegen der Corona-Reisebeschränkungen zeitweise gestrichen worden – schon in den ersten drei Monaten wurden schätzungsweise rund 50 Millionen Flugscheine annulliert.

Doch in der Pandemie haben viele Gesellschaften die Verbraucherschutz-Vorschriften ignoriert und „die Kunden gezwungen, Gutscheine anzunehmen, was rechtswidrig ist“, heißt es in dem am Dienstag in Luxemburg vorgelegten Rechnungshof-Report. Lesen Sie auch: Urlaub in der Pandemie – Alle Informationen zu Stornierungen

Wenn ein Flug ausfällt, haben Reisende oft einen Anspruch auf eine Erstattung. Doch nur unter bestimmten Bedingungen ist das der Fall. Foto: David Young / dpa

Nach einigen Monaten kehrten Airlines zwar teils zur Einhaltung der Vorschriften zurück, doch die Rückerstattung dauerte dann viel länger als gesetzlich vorgeschrieben: Die Erstattungsfrist von sieben Tagen für Flugreisende und 14 Tagen für Pauschalreisende wurde oft nicht eingehalten.

„Passagiere, die ihre Tickets nicht direkt bei einer Airline gekauft hatten, mussten mit noch mehr Schwierigkeiten kämpfen: Sie wurden oft zwischen Reisebüros und Fluggesellschaften hin und her verwiesen“, so der Bericht. Dann hätten sie „ihr Geld bestenfalls nur zum Teil oder mit großer Verspätung zurückbekommen oder schlimmstenfalls gar nicht.“

Airlines erhielten 35 Milliarden Euro Staatshilfe in der Krise

Die Prüfer bilanzieren: „In den ersten Monaten der Krise haben Fluggäste viel Geld verloren, das ihnen zustand.“ Schwere Vorwürfe erhebt der Bericht nicht nur gegen die Unternehmen, sondern auch gegen EU-Mitgliedstaaten: Die EU-Kommission hat laut Bericht ausdrücklich die Möglichkeit eröffnet, staatliche Milliarden-Hilfen an die Fluggesellschaften von der Einhaltung der Passagierrechte abhängig zu machen.

Doch die Staaten stellten zwar bisher 35 Milliarden Euro Rettungsgelder für die in Not geratenen Unternehmen zur Verfügung – auf Deutschland entfällt mit 8,6 Milliarden Euro der größte Batzen. Aber die Rückerstattung an Fluggäste sei nirgends zur Bedingung für die Beihilfen gemacht, monieren die Rechnungsprüfer.

Stattdessen hätten die EU-Staaten die Rechtsverstöße oft gebilligt. Länder wie Frankreich, die Niederlande und Belgien befreiten die Fluggesellschaften sogar zeitweise ausdrücklich von der Rückerstattungspflicht.

Die EU-Kommission hatte das allerdings untersagt und ging später gegen die betreffenden Länder vor. Die Bundesregierung wollte die Erstattungspflicht ebenfalls aussetzen, verzichtete aber wegen des Vetos der Kommission.

80.000 Beschwerden alleine in Deutschland

Wegen des Vorgehens der Fluggesellschaften haben allein die Verbraucherzentralen in Deutschland 2020 fast 80.000 Beschwerden von betroffenen Kunden registriert. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen verlangt als Konsequenz ein Ende der bisherigen Vorkasse-Regelung bei der Ticketbuchung, erst wenige Tage vor dem Flug solle eine Zahlungspflicht entstehen.

Für eine solche Gesetzesänderung plädiert nun auch der Rechnungshof. Das entsprechende EU-Gesetz sei „nicht krisenfest“, der Verbraucherschutz müsse verbessert werden. Die EU-Kommission zeigt sich problembewusst: Eine Untersuchung der Brüsseler Behörde hat jetzt ergeben, dass die meisten Fluggesellschaften in Europa die 7-Tage-Frist für Erstattungen nach Flug-Annullierungen weiter nicht einhalten.

Mehr zum Thema Corona in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Die Kommission setzte Anfang der Woche den Unternehmen eine Frist bis zum 1. September, um den Rückstau an Erstattungen abzubauen. Wegen der vielen Beschwerden fordert sie die Airlines auf, den Verbraucherschutz zu verbessern – und prüft, ob das Gesetz verschärft werden muss. „Wir fordern einfache Lösungen, um den Verbrauchern nach einer Zeit extremer Turbulenzen Sicherheit zu geben“, sagt Verbraucherkommissar Didier Reynders. „Die Passagiere müssen eine echte Wahl zwischen Gutscheinen und Erstattungen haben.“

In Deutschland erklärt der Bundesverband der Luftverkehrswirtschaft indes, die Probleme seien „überwunden“. Die EU-Vorschriften seien nicht für eine Sondersituation wie eine weltweite Pandemie gemacht. Im EU-Parlament wird indes ein härteres Vorgehen diskutiert: Rasmus Andresen (Grüne) fordert eine systematische Ahndung von Rechtsverstößen mit höheren Strafen. „Wer öffentliche Gelder einstreicht“, meint er, „darf nicht beim Verbraucherschutz sparen.“