Corona: Ostthüringer Filtergerät soll Lüften ersetzen – nicht nur im Unterricht

Altenburg. Altenburger Firma beweist mit Praxistest in Schule: Ihr Umluftmodul senkt die Keimlast deutlich. Nun hofft sie auf Aufträge.

Die Altenburger Firma Schulz und Berger Luft- und Verfahrenstechnik entwickelte bereits im März ein Umluftmodul, das die Virenlast, etwa von Coronaviren, in Räumen erheblich reduzieren soll. Doch der Absatz der Geräte läuft nicht so, wie es sich Inhaber und Mitarbeiter erhofft haben. Die Skepsis, ob das Modul hält, was es verspricht, ist groß. Bis hin zur Befürchtung, dass es sich gar als Virenschleuder erweisen könnte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog