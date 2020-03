Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus und Urlaub: Das müssen Sie jetzt beachten

Weltweit breitet sich das Coronavirus aus: Die WHO hat deshalb die Verbreitung des Virus jetzt offiziell als Pandemie eingestuft

Deutsche dürfen nicht mehr in die USA, Polen, Dänemark, Tschechien und zahlreiche weitere Länder einreisen, in anderen Ländern müssen sie nach der Einreise direkt in Quarantäne

Zug- und Flugtickets können erstattet werden

Doch was bedeutet das für den Sommerurlaub? In welche Länder dürfen Deutsche noch reisen? Und was passiert, wenn die Reise ins Wasser fällt? Wir klären auf

Noch zu Jahresbeginn haben die deutschen Reiseunternehmen außergewöhnlich gute Buchungen verzeichnet. Doch mit der Ausbreitung des Coronavirus ist diese Euphorie getrübt – sowohl bei den Veranstaltern als auch bei den Reisenden. Stattdessen wächst nun die Unsicherheit vor dem nächsten Urlaub. Unsere Redaktion sprach mit Experten und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Coronavirus: Vor welchen Ländern wird gewarnt?

Das Auswärtige Amt hat aufgrund des Coronavirus bislang noch keine Reisewarnung für ein ganzes Land ausgesprochen. Diese enthält normalerweise den dringenden Appell, eine Reise in die Region zu unterlassen. Allerdings gibt es eine Teilreisewarnung für die chinesische Provinz Hubei, wo das Coronavirus seinen Ursprung nahm.

Obwohl sich Italien ebenfalls abriegelt und das Auswärtige Amt von nicht erforderlichen Reisen abrät, können Deutsche, wenn es notwendig ist, nach wie vor einreisen. Wer von Deutschland nach Italien fliegt, muss auf sogenannten Aussteigkarten unter anderem seine Adresse, Telefonnummer und Flugdaten hinterlassen. Die Rückreise nach Deutschland ist weiter möglich. In Italien selbst spielen sich derzeit dramatische Szenen ab.

Welche Länder erschweren oder verhindern die Einreise für Deutsche?

Die USA haben Einreiseverbote für Reisende aus Europa wegen des Coronavirus verhängt. Konkret betrifft es Nicht-US-Bürger, die sich in den vergangenen zwei Wochen im Schengenraum aufgehalten haben.

haben Einreiseverbote für Reisende aus Europa wegen des Coronavirus verhängt. Konkret betrifft es Nicht-US-Bürger, die sich in den vergangenen zwei Wochen im Schengenraum aufgehalten haben. Nach den USA schottet sich auch Lateinamerika wegen des Coronavirus zunehmend gegen Europa ab. Die Staaten Argentinien, Bolivien, Paraguay, Peru und Venezuela kündigten am Donnerstag vorübergehende Verbote von Flügen aus Europa an.

wegen des Coronavirus zunehmend gegen Europa ab. Die Staaten kündigten am Donnerstag vorübergehende Verbote von Flügen aus Europa an. Deutschlands Nachbarland Polen schließt wegen der Coronavirus-Pandemie seine Grenzen. Polen lasse von Sonntag an keine Ausländer mehr einreisen, kündigte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Freitagabend an. Zudem sollen Polen, die in ihr Heimatland zurückkehren, zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden. Die Maßnahmen gelten nach Angaben der Regierung zunächst für zehn Tage.

schließt wegen der Coronavirus-Pandemie seine Grenzen. Polen lasse von Sonntag an keine Ausländer mehr einreisen, kündigte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Freitagabend an. Zudem sollen Polen, die in ihr Heimatland zurückkehren, zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden. Die Maßnahmen gelten nach Angaben der Regierung zunächst für zehn Tage. Die Grenzschließung in Dänemark greift bereits am Samstag um 12.00 Uhr. Allen Ausländern und Touristen, die keinen „stichhaltigen Grund“ für ihre Reise nach Dänemark haben, werde von diesem Zeitpunkt an die Einreise verweigert, sagte die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen. Die Maßnahme gelte vorerst bis zum 13. April.

greift bereits am Samstag um 12.00 Uhr. Allen Ausländern und Touristen, die keinen „stichhaltigen Grund“ für ihre Reise nach Dänemark haben, werde von diesem Zeitpunkt an die Einreise verweigert, sagte die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen. Die Maßnahme gelte vorerst bis zum 13. April. Die Türkei stellt ab Samstag den Flugverkehr mit Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern komplett ein.

stellt ab Samstag den Flugverkehr mit Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern komplett ein. Tschechien verhängt im Kampf gegen das Coronavirus ab Montag einen kompletten Reisebann. Ausländer dürfen ab dem 16. März nicht mehr einreisen, Tschechen nicht mehr ausreisen, wie die Regierung in Prag mitteilte.

verhängt im Kampf gegen das Coronavirus ab Montag einen kompletten Reisebann. Ausländer dürfen ab dem 16. März nicht mehr einreisen, Tschechen nicht mehr ausreisen, wie die Regierung in Prag mitteilte. Auch die Slowakei hat ihre Grenzen geschlossen und den Flugverkehr auf allen drei internationalen Flughäfen komplett eingestellt.

hat ihre Grenzen geschlossen und den Flugverkehr auf allen drei internationalen Flughäfen komplett eingestellt. Singapur verbietet von Sonntag an allen Ausländern die Einreise, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien waren. Das gilt auch für Transit-Aufenthalte in dem südostasiatischen Stadtstaat.

verbietet von Sonntag an allen Ausländern die Einreise, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien waren. Das gilt auch für Transit-Aufenthalte in dem südostasiatischen Stadtstaat. Ein Einreiseverbot für deutsche Reisende haben Kiribati , die Marshallinseln , Samoa und Bhutan verhängt. Auch Saudi-Arabien hat einen Einreisestopp aus allen 27 Ländern der Europäischen Union sowie aus weiteren Staaten in Asien und Afrika verhängt.

, die , und verhängt. Auch hat einen Einreisestopp aus allen 27 Ländern der Europäischen Union sowie aus weiteren Staaten in Asien und Afrika verhängt. Deutsche Reisende nach Israel , Thailand , Uganda und Liberia und die russische Hauptstadt Moskau (im Gegensatz zum Rest des Landes) sollen sich zwei Wochen lang in Selbstquarantäne begeben.

, , und und die russische Hauptstadt (im Gegensatz zum Rest des Landes) sollen sich zwei Wochen lang in Selbstquarantäne begeben. Touristen, die sich derzeit in Israel aufhalten, müssen das Land binnen weniger Tage verlassen, teilte das israelische Gesundheitsministerium mit. Wer nach Israel einreist, muss sich zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben.

Müssen Rückkehrer aus Krisenregionen in Quarantäne?

Pauschal gilt das nicht. Es liegt in der Entscheidung der Bundesländer, wie sie mit Rückkehrern aus Krisenregionen umgehen. Eine Quarantäne kann verhängt werden, wenn der Amtsarzt des Gesundheitsamtes eine solche anordnet.

Das Bundesgesundheitsministerium hat wegen der Corona-Epidemie alle kürzlich aus Italien, Österreich oder der Schweiz Zurückgekehrten aufgefordert, sich selbst in Quarantäne zu begeben. „Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause“, schrieben Minister Jens Spahn und seine Ministerium am Freitagabend jeweils im Kurznachrichtendienst Twitter. Dies gelte „unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht“. Das zahlt der Arbeitgeber bei Quarantäne.

Wie kann man sich gegen Reiseausfälle durch Corona versichern?

Grundsätzlich können zwei Versicherungen greifen, rät der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV): die Reiserücktrittsversicherung und die private Auslandskrankenversicherung.

Die Auslandskrankenversicherung übernimmt Kosten für medizinische Behandlungen in Ländern außerhalb des Schengen-Raums. Die gesetzliche Krankenversicherung kommt unterdessen in den meisten EU-Ländern auf. Allerdings sind auch hier die Kosten für einen Rücktransport nach Deutschland nicht immer enthalten. Dann kann eine Auslandsreise-Krankenversicherung sinnvoll sein.

Bei einer Reiserücktrittsversicherung kommt es laut GDV auf die individuellen Vertrags­bedingungen an. Ob eine Infektion mit dem Coronavirus einen Rücktritt rechtfertigt, müssen Kunden mit ihrem Reiseversicherer klären. „Angst vor einem Virus“ sei jedenfalls kein Grund, eine Reise zu stornieren.coronavirus- das sollten italien-reisende wissen

Coronavirus- Das sollten Italien-Reisende wissen

Können Bahntickets storniert oder umgebucht werden?

Kunden der Deutschen Bahn (DB), die eine Reise im Zeitraum bis Ende April gebucht haben, können diese von der kommenden Woche an in Gutscheine umtauschen. Die Deutsche Bahn erstattet sogar Sparpreis-Tickets: Alle Informationen dazu, lesen Sie hier. Das gab Bahn-Chef Richard Lutz am Freitag in Berlin bekannt. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) appellierte an Bahn-Kunden, ihre Reisen auf das „absolut Notwendige“ zu beschränken.

Wer eine private Reise mit der Bahn plane, solle darauf achten, dass es keine zeitliche Überschneidung in den Stoßzeiten mit dem dienstlichen Reiseverkehr gebe. „Man sollte vor einer Reise innehalten und sich fragen, ob diese wirklich notwendig ist“, sagte Scheuer am Freitag in Berlin. Schon jetzt sei der Bahnverkehr von „erheblichen Einschränkungen“ betroffen, so der CSU-Politiker.

Wer zahlt bei ausfallenden Flugreisen?

Fluggesellschaften haben Tausende Flüge wegen des neuartigen Coronavirus gestrichen. Die Lufthansa beispielsweise streicht zehntausende geplante Flüge. Betroffen sind vor allem Strecken innerhalb Europas, aber auch Langstreckenflüge nach Übersee. So werden beispielsweise Peking, Italien, Israel oder der Iran kaum mehr angeflogen.

Die Lufthansa sagt 23.000 Flüge ab. Foto: Boris Roessler / dpa

„Die deutschen Fluggesellschaften haben flexiblere Umbuchungsmöglichkeiten für die Passagiere geschaffen und bieten den Passagieren kostenlose Umbuchungen und Erstattungen an“, sagte ein Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft unserer Redaktion.

In den meisten Fällen erhalten Kunden ihr Geld aber nicht zurück. Stattdessen können sie ohne Gebühr auf einen anderen Flug umbuchen oder werden von einer anderen Fluggesellschaft an ihr Reiseziel gebracht, sagte ein Lufthansa-Sprecher.

Das könnte noch zu juristischem Streit führen: Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) geht davon aus, dass Inhaber von Tickets sich auf Entschädigungsansprüche der EU-Fluggastrichtlinie 261 berufen werden. Die besagt, dass Passagiere ein Anrecht auf Betreuungsleistungen und Entschädigungen haben, wenn ihr Flug ausfällt.

Die Airlines berufen sich dagegen auf höhere Gewalt – und wollen nicht zahlen. Pauline Stabenow, Juristin bei der Europäischen Verbraucherzen­trale Kehl, ist überzeugt: „Wenn ein behördliches Einreiseverbot ausgesprochen wird, können unserer Ansicht nach Verbraucher den Flug stornieren und den Preis erstattet bekommen. Das gilt auch, wenn Fluggesellschaften ihre Reisen nicht anbieten.“ Juristisch ungeklärt sei die Frage, wie es sich mit Reisen in Gebiete verhalte, in denen die Fluggäste direkt unter Quarantäne gestellt werden würden.

Wo kann man noch Urlaub machen?

Kunden suchen derzeit häufig Rat in Reisebüros, wo sie hinreisen können, ohne sich in Gesundheitsgefahr zu begeben. Sichere Aussagen sind aber nur schwer möglich, da sich die Lage täglich ändert. Wer eine Pauschalreise bucht, hat in der Regel die Möglichkeit, die Reise noch 14 Tage bis vor Reisebeginn umzubuchen oder zu stornieren – oft kostenlos. Dies bieten derzeit viele der 2300 deutschen Reiseveranstalter an, berichtet der Deutsche Reiseverband (DRV).

Wer Flug und Unterkunft individuell bucht, muss sich selbst um Rückerstattung und Umbuchung kümmern. Reiseveranstalter schicken ihre Kunden grundsätzlich nicht in Hochrisikogebiete, versichert der DRV-Sprecher. Reisen würden in dem Fall entsprechend umgebucht.

Was passiert mit Kreuzfahrten?

Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April ein. In den kommenden drei bis vier Tagen beenden die Schiffe ihre Fahrten an geeigneten Standorten, von denen die Passagiere nach Hause gebracht werden können, wie ein Aida-Sprecher am Freitag sagte.

Grundsätzlich verzeichnen Kreuzfahrtunternehmen derzeit deutliche Umsatzeinbrüche, da weniger Reisen gebucht werden, berichtet der Deutsche Reiseverband. Das US-Außenministerium hat vor allem Menschen mit Gesundheitsproblemen vor Kreuzfahrten gewarnt – schließlich saßen jüngst Tausende auf einem Kreuzfahrtschiff wegen des Virus fest.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat dazu geraten, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen abzusagen. Davon wären auch Kreuzfahrten betroffen. „Ob Verbraucher nach der Empfehlung des Gesundheitsministers Kreuzfahrten nun kostenfrei stornieren können, ist juristisch unklar“, sagte Verbraucherschützerin Stabenow.

Die Kreuzfahrtunternehmen selbst vermeiden eine klare Aussage. Der Branchenverband CLIA verwies auf strengere Kontrollmaßnahmen und Gesundheitschecks vor Reisebeginn, wollte sich zu Stornierungen nicht äußern.



Profitieren deutsche Urlaubsgebiete?

Schon vor Ausbreitung des Coronavirus haben Buchungen bei Reiseveranstaltern für Ziele in Deutschland um sieben Prozent über dem Vorjahr gelegen. Aktuell herrscht eine generelle Zurückhaltung bei Buchungen für Ostern und Sommer, berichtet der Deutsche Reiseverband (DRV).

Ob die Deutschen durch die Corona-Krise in diesem Jahr lieber an ihren Heimatküsten oder in Bayern Urlaub machen statt im Ausland, sei noch nicht absehbar. „Auf Sylt zieht die Buchungslage gerade stark an“, berichtet der Vizevorsitzende der Dehoga Sylt, Raphael Ipsen, unserer Redaktion. Die Insel sei zu Ostern bereits stark gebucht, es gebe aber auch noch freie Zimmer. „Wir freuen uns über jeden Gast, der kommt.“ (mit dpa/afp)