Da, wo der Pfeffi wächst – eine Erfolgsgeschichte aus Nordhausen

„Deutschland, einig Pfeffi-Land“ betitelte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) kürzlich einen bald ganzseitigen Bericht ihres Wirtschaftsteils. Ziel des Artikels: eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte entschlüsseln, nämlich die des Pfefferminzlikörs. Denn vor allem Nordbrands „Pfeffi“ und Berliner Luft vom Spirituosenproduzenten Schilkin sind nicht nur im Osten in aller Munde, sondern erobern seit Jahren vermehrt auch die alten Bundesländer. Wanderten 2003 nur rund 100.000 Flaschen der Liköre aus dem Lippenblütengewächs über westdeutsche Ladentheken, so sind es heute bereits um die 5,7 Millionen. Und knapp die Hälfte davon stammt aus dem Nordhäuser Werk, das im vorigen Jahr einen weiteren Unternehmensrekord einstellte, als es insgesamt fast sieben Millionen Flaschen Pfefferminzlikör unter die Leute brachte.

Das wahre Erfolgsrezept der Likörmacher zu erklären, gelingt aber auch der Sonntagszeitung nicht. „Vielleicht weil es die fundamentale Erklärung gar nicht gibt“, mutmaßt mit Patricia Wöllner eine, die das Geheimnis eigentlich wissen muss: Immerhin lenkt sie als Produktmanagerin bei Nordbrand seit 2012 das Marketing für den grünen Likör. Und als solche weiß sie um die Eigendynamik des Pfeffis. Zwar läuft der schon seit 1952 in Nordhausen vom Band - nur zwischen 1970 und 1991 zwingen Rohstoffengpässe zur Pause -, doch als eigentlichen Knackpunkt der Likörhistorie nennt Wöllner das Jahr 2012. Für die Spurensuche nach einem Erfolgsrezept hat die studierte Betriebswirtin dabei in den „Grünen Salon“ der Firmenzentrale eingeladen, in dem Pfefferminzsträucher einen Konferenztisch säumen.

Promis schließen Likör ins Herz

„Bis 2012 gab es keinerlei Distribution von Pfefferminzlikör in die alten Bundesländer“, benennt Wöllner den Beginn des Vertriebs gen Westen, dem kurz darauf noch ein virales Phänomen folgen soll: In sozialen Medien wie Facebook füttern begeisterte Pfeffi-Trinker das Internet mit Fotos und Texten über ihren Lieblingslikör, selbst Lieder werden über die Spirituose geschrieben. Künstler wie Jennifer Rostock bekennen sich öffentlichkeitswirksam als Fans, die Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ lässt den Likör auf Konzerten gar aus Fässern in die Menge fließen.

„Unsere Pfeffi-Fans haben das Markenvakuum gefüllt“, sagt Patricia Wöllner über das niedrige Werbebudget, dem Enthusiasten gegenüberstehen, die aus Pfeffiflaschen Weihnachtsbäume basteln und dafür Baupläne teilen, Rezepte mit dem Likör entwickeln oder das grüne Getränk als Zahnpastaersatz mit auf Festivals nehmen.

Zähneputzen à la Nordhausen

Nordbrand weiß an diesen Trend anzudocken: Letztgenannten Kunden hat Patricia Wöllner eine Pfefferminzlikörflasche in der Optik von Mundspülung entwickelt. Anfang vielleicht eine belächelte Idee, kann Wöllner heute selbst lächeln: Die Flasche ist mittlerweile begehrtes und gefeiertes Sammlerstück. Immerhin könne die Plastikflasche genau wie ein von ihr entwickeltes Pfefferminz-Sprudelgetränk in der Dose auf die oft glasfreien Festivals mitgenommen werden.

Als „Love-Brand“ – vielleicht am besten mit „Herzensmarke“ zu übersetzen – bezeichnen Marketingleute wie Patricia Wöllner Produkte mit einer solchen Stellung bei den Kunden. Es sei fast wie bei einem Fußballverein, dessen Anhänger alles haben wollen, was den Namen ihres Clubs trägt. Solchen Fans hat Nordbrand einen ganzen Shop im Internet gewidmet. Poster, Kleidung, ja sogar Wohnaccessoires wie Seifenspender tragen den grünen Schriftzug und das Nordbrand-Emblem.

Reklame mit Guerilla-Taktik

Dass das trotz unterschiedlicher Designanpassungen nie zu stark verändert wurde, empfindet Wöllner als weiteren Vorteil: Die Kunden lieben den Retrocharme. „Wir werden als bodenständig und nicht so aalglatt wahrgenommen“, freut sich die Produktmanagerin. Diesen Ruf pflegt das Unternehmen und so bezeichnet Rotkäppchen-Chef Christof Queisser die Werbung für Pfeffi gegenüber der FAS noch immer als „absolute Low-Budget-Sache“. Statt großflächig und im Fernsehen zu werben, nutze man eine Art Guerilla-Reklame: „Ein alter Mercedes-Rundschnauzer-Bus klappert dafür kleine Festivals und Campusfeste ab und bringt Pfeffi auf deutsche Zungen“, erläutert Patricia Wöllner, die selbst schon zwei angesagte Szenebars in Berlin und Hamburg für zweiwöchige Werbeaktionen hat umbauen lassen, um den Hype weiter auszubauen.

Dass der steigende Durst auf Pfefferminzlikör am Geschmack nicht liegen könne, wie die Frankfurter Zeitschrift in ihrem Beitrag scherzhaft mutmaßte, würde Patricia Wöllner wohl nicht unwidersprochen stehen lassen. „Pfeffi ist erfrischend und zum Küssen gut“, lacht sie. Und gerade der kaum mit anderen Likören vergleichbare Geschmack, den es im Westen zuvor nicht gegeben habe, der so anders als der auf Früchten basierender Spirituosen sei, mache das Produkt noch immer zum Geheimtipp. Geht es nach ihr, soll er immer weniger geheim bleiben.