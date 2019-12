Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Dax erholt sich leicht - Zollsorgen weiter präsent

Frankfurt/Main. Unter dem Eindruck der jüngsten internationalen Zollquerelen ist der Dax über die Marke von 13.000 Punkten gestiegen.

Der Leitindex baute sein Plus um 1,10 Prozent auf 13.135,41 Zähler aus. Auch der MDax der mittelgroßen Werte konnte um 1,13 Prozent auf 27.200,75 Punkte zulegen. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone stieg in ähnlichem Rahmen.

Händler sprachen zunächst von einer Erholung in einem angeschlagenen Marktumfeld, nachdem der Dax in den vergangenen Tagen auf sein tiefstes Niveau seit Anfang November abgerutscht war. Neuen Rückenwind erhielt diese Erholung dann am Vormittag von erneuten Spekulationen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China. Kreisen zufolge soll es nun doch wieder eine Annäherung zwischen den Streitparteien geben.

Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage vorweihnachtlich ruhig. Der IT-Dienstleister Cancom gab eine Kapitalerhöhung bekannt, um neue Zukäufe stemmen zu können. Dies belastete den Kurs aber nicht. Trotz der davon ausgehenden Gewinnverwässerung rückte die Aktie zuletzt um 2 Prozent vor.Dem folgten auch die Papiere des Konkurrenten Bechtle um 1 Prozent nach oben. Sie beeindruckten mit einem erreichten Rekord.

Ansonsten waren vor allem Branchentendenzen erkennbar. Im Dax mauserten sich Anteile von Infineon mit 2,1 Prozent zum Spitzenreiter. Am Markt hieß es, die Aktie profitiere von positiv aufgenommenen Prognosen des US-Chipherstellers Microchip. Papiere des Waferherstellers und Branchenzulieferers Siltronic kletterten im MDax sogar um fast 3,8 Prozent.

Autowerte mischten sich ferner nach den US-Absatzzahlen vom Vorabend im Dax unter die Gewinner, allen voran stiegen hier BMW-Aktien um 1,6 Prozent.