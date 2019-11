Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Dax eröffnet leicht im Plus

Frankfurt/Main.Am deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung wieder vorsichtig optimistisch.

In den ersten Handelsminuten gewann der deutsche Leitindex Dax 0,31 Prozent auf 13.246,73 Punkte hinzu. Er bleibt damit weiter in der Spanne zwischen 13.100 und 13.300 Punkten, in der er sich seit knapp zwei Wochen bewegt.

Der MDax stieg um 0,28 Prozent auf 27.316,24 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,14 Prozent auf 3710,14 Punkte vor. Tags zuvor hatte es leichte Verluste gegeben, als vage Berichte die Runde machten, China sei wieder pessimistisch hinsichtlich eines Handelsabkommens mit den USA.