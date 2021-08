Dax gibt weiter nach - MDax legt etwas zu

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Mittwoch den dritten Tag im Folge leicht nachgegeben. Der deutsche Leitindex büßte bis zum Mittag 0,17 Prozent auf 15.894,49 Punkte ein.

Damit entfernte sich das Börsenbarometer weiter von der runden Marke von 16.000 Punkten, die es am Freitag erstmals übersprungen hatte.

Für den MDax aber ging es zur Wochenmitte um 0,38 Prozent auf 35.867,55 Punkte nach oben. Der Index der mittelgroßen Werte profitierte von positiven Nachrichten von einzelnen Unternehmen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel hingegen um 0,2 Prozent.

Insgesamt mahnen geopolitische Risiken nach dem abrupten Machtwechsel in Afghanistan und die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus etwas zur Vorsicht. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte bei einer Rede keine weiteren Erkenntnisse zur Geldpolitik geliefert.

Europaweit waren aus Branchensicht Chemiewerte gefragt. Im MDax zogen die Aktien von Wacker Chemie um dreieinhalb Prozent an. Der Konzern erhielt einen Großauftrag für Solarsilizium aus China. Für die Anteilsscheine von Covestro ging es im Dax um ein halbes Prozent nach oben. Erfreuliche Nachrichten kamen von der Chemie-Industrie aus Deutschland. Die Branche steuert nach Angaben ihres Verbandes VCI auf ein Rekordjahr zu.

Am Dax-Ende weiteten die Vorzugsaktien von Volkswagen die Verluste aus und fielen um fast zwei Prozent. Der Abwärtstrend begann am Freitag mit der Nachricht, dass im Juli die beiden größten Märkte, China und Westeuropa, für einen herben Rückgang der Auslieferungen gesorgt hatten. Auch europaweit zählten Autowerte am Mittwoch zu den größten Verlierern.

Die in den letzten Monaten stark unter Druck geratenen Papiere der Shop Apotheke erholten sich etwas und stiegen um gut zwei Prozent. Anleger zogen dabei positive Schlüsse aus den jüngsten Geschäftszahlen des Wettbewerbers Zur Rose.

© dpa-infocom, dpa:210818-99-883230/3