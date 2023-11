Dax legt weiter zu

Frankfurt/Main Mit der Hoffnung auf eine Entspannung der Geldpolitik sind die Anleger zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt weiter in Kauflaune. Der Leitindex Dax verbuchte in den ersten Handelsminuten auf Xetra ein Plus von 0,39 Prozent auf 15.674,79 Punkte. Inflationsdaten aus den USA hatten dem Dax am Vortag ein Plus von 1,76 Prozent beschert.

Mit der Hoffnung auf eine Entspannung der Geldpolitik sind die Anleger zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt weiter in Kauflaune. Der Leitindex Dax verbuchte in den ersten Handelsminuten auf Xetra ein Plus von 0,39 Prozent auf 15.674,79 Punkte. Inflationsdaten aus den USA hatten dem Dax am Vortag ein Plus von 1,76 Prozent beschert.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Mittwoch 0,77 Prozent auf 26.446,21 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 stieg um 0,6 Prozent.

Anleger gehen angesichts eines nachlassenden Inflationsdrucks in den USA davon aus, dass der Zinshöhepunkt erreicht ist. Achten werden die Marktteilnehmer am Nachmittag noch auf die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober. Schwächt sich der Konsum ab, dürfte dies die Hoffnung auf fallende Zinsen zusätzlich untermauern.