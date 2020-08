Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax gibt leicht nach

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dax gibt leicht nach

Frankfurt/Main. Angesichts der bislang fehlenden Einigung in den USA auf ein weiteres Konjunkturprogramm in der Corona-Krise hat dem Dax am Mittwoch der Schwung gefehlt. Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,16 Prozent auf 12.926,13 Punkte.

Ein Minus mit 0,32 Prozent auf 27.521,75 Punkte verbuchte im frühen Handel auch der MDax der mittelgroßen Werte. Der EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

Im Dax gaben die Aktien von Eon um 1,2 Prozent nach. Der Energiekonzern senkte wegen der Covid-19-Pandemie die Prognose.

Freenet-Anteile standen im Fokus nach einer Offerte des US-Kabelkonzerns Liberty Global für das Schweizer Unternehmen Sunrise, an dem der deutsche Mobilfunker beteiligt ist. Die Amerikaner wollen 110 Schweizer Franken je Aktie zahlen, und Freenet will seine Beteiligung in Höhe von 24 Prozent komplett andienen. Die Freenet-Aktien profitierten von diesen Nachrichten mit einem Kurssprung von fast 18 Prozent.

Der IT-Dienstleister Bechtle schnitt im zweiten Quartal trotz Corona-Krise besser als von Analysten erwartet ab. Die Aktien verloren jedoch 1,8 Prozent. Händler begründeten dies mit Gewinnmitnahmen.

Bergab mit 2,2 Prozent ging es auch für Evotec-Papiere. Der Wirkstoffforscher erhöht die Ausgaben für die Forschung. Zudem sorgte die Corona-Krise für leichte Verzögerungen bei Meilensteinzahlungen und Vertragsabschlüssen.

Leoni-Aktien schnellten nach Quartalszahlen im Nebenwerteindex SDax um gut neun Prozent hoch. Der Autozulieferer prüft Verkäufe einzelner Bereiche der Kabelsparte.

Top-Wert im Dax war die Deutsche Bank mit plus 1,6 Prozent, gefolgt von der Deutschen Telekom, deren Anteile sich im positiven Telekom-Sektor um 0,9 Prozent verteuerten.

© dpa-infocom, dpa:200812-99-136420/3