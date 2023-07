Serie "Der Berufscheck": Fragen an eine Kfz-Mechatronikerin aus Artern

Gina Meyer in der Werkstatt des Kfz-Meisterbetriebs in Artern.

Artern. Wir haben für die Serie „Der Berufscheck“ einer Kfz-Mechatronikerin Fragen zu ihrem Beruf gestellt und Antworten erhalten, die den einen oder anderen möglicherweise überraschen werden.

Gina Meyer (24) arbeitet als Kfz-Mechatronikerin in dem Kfz-Meisterbetrieb von ihrem Vater Sven Meyer in Artern. Nach dem Abitur fing sie 2018 mit der Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin an. Im Oktober dieses Jahres hat die Gesellin ihre Abschlussprüfungen und erlangt dann ihren Meistertitel.

Wieso sind Sie Kfz-Mechatronikerin geworden?

Ich bin damit groß geworden. Mein Vater ist seit über 25 Jahren selbstständiger Meister und hat, seitdem ich denken kann, eine Werkstatt. Man wächst mit einem technischen Interesse auf, besonders in Bezug auf die Automobilindustrie. Dann kam irgendwann die handwerkliche Begabung meinerseits mit dazu und ich hatte auch so recht schnell Spaß an der kundenorientierten Arbeit.

Was ist das Lustigste, was Sie während der Arbeit als Kfz-Mechatronikerin erlebt haben?

Lustig ist es für mich, wenn die Kunden mir ihre Hilfe anbieten wollen bei schweren Arbeiten. Beispielsweise wollen sie mir die Räder hochheben. Das dürfen sie erstens aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht und zweitens bin ich nicht darauf angewiesen, da ich das selbst machen kann. Außerdem gibt es auch Kunden, die den technischen Hintergrund bei mir komplett unterschätzen. Wenn man dann mit dem einen oder anderen Argument um die Ecke kommt und ihnen etwas erklärt, merkt man am Gesichtsausdruck, wie überrascht sind.

Was ist das größte Missverständnis, das die Öffentlichkeit über den Beruf des Kfz-Mechatronikers hat?

Dass man für den Beruf eine geringe Vorbildung braucht, gerade was mathematische und physikalische Voraussetzungen anbelangt. Wir haben auch das Vorurteil, dass viele Handwerksberufe nur von Männern ausgeübt werden, einschließlich meines Berufs. Es werden jedoch immer mehr Mädels. Ich war damals die Einzige bei uns im Jahrgang. Mittlerweile gibt es auch Jahrgangsstufen mit drei bis vier Mädels.

Außerdem denken viele, dass man keine Weiterbildungsmöglichkeiten hat. Das ist nicht mehr so. Gerade mit dem Meistertitel ist man mit einem Bachelorabsolventen gleichgestellt und kann sich dafür entscheiden, weiter an einer Fachhochschule zu studieren.

Wie können wir als Gesellschaft dazu beitragen, dass noch mehr Frauen den Beruf des Kfz-Mechatronikers ergreifen?

Gerade in Bezug auf Frauen müsste man in meinem Beruf dieses typische Schubladendenken der Gesellschaft bekämpfen, indem man Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, das zu machen, was sie für sich selbst wollen.

Wenn sich mehr weibliche Jugendliche für das Kfz-Handwerk begeistern, haben wir auch eine Variabilität in den Denkweisen. Eine Frau denkt manchmal doch anders als ein Mann. Man hätte somit ein breiteres Spektrum an Meinungen, die man für sich als Betrieb sehr gut nutzen kann.

Wie kann man generell mehr Jugendliche für einen Handwerksberuf begeistern?

Ich denke, über verschiedene Schulpraktika kann man Schüler früh für das Handwerk gewinnen, gerade bei Jugendlichen, die nicht studieren möchten. Für die frühe Gewinnung ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit der Unternehmen wichtig, um auf Berufsbildungs- oder Ausbildungsmessen Präsenz zu zeigen.

Auch ein Tag der offenen Tür ist sinnvoll für alle, die sich informieren möchten. Wir haben im Handwerk grundsätzlich einen Fachkräftemangel, dem man damit gut entgegenwirken könnte.

Zur Serie:

In der Serie „Der Berufscheck“ gewähren Frauen und Männer mit unterschiedlicher Berufserfahrung einen Einblick in ihren Job. Sie sagen, warum sie den Beruf ergriffen haben, was ihnen Freude bereitet und wo der Schuh drückt. Die Beiträge erscheinen in den kommenden Wochen in loser Folge.