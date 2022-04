Deutlich mehr Geld für Pizzabäcker in Apolda – NGG erzielt Tarifabschluss bei Ospelt

Pizza-Produktion im Werk von Ospelt Food am Standort im Gewerbegebiet B 87 in Apolda.

Apolda. Überraschend schnelle Einigung: Schon in der ersten Verhandlungsrunde ist der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) beim Pizzahersteller Ospelt Food in Apolda der Tarifabschluss gelungen.

Überraschend schnelle Einigung: Schon in der ersten Verhandlungsrunde ist der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) beim Pizzahersteller Ospelt Food in Apolda der Tarifabschluss gelungen.

Vereinbart wurde, dass die Löhne und Gehälter für etwa 550 Beschäftigte in drei Stufen um 250 Euro steigen. Die erste Stufe tritt bereits zum 1. Mai 2022 in Kraft. Zwei weitere Erhöhungsstufen folgen im kommenden Jahr. Die Auszubildendenvergütungen steigen im Rahmen der Laufzeit um 150 Euro.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Mit dem Tarifabschluss ist es uns gelungen, die Einstiegsstufe auf über 13 Euro zu heben“ erklärt NGG-Verhandlungsführer Jens Löbel. „Gerade die untersten Löhne profitieren besonders von dem Abschluss. So steigen die Löhne in der Einstiegsgruppe um 12,4 Prozent. Gerade in Zeiten der enormen Inflation ein sehr wichtiges Signal“, so Löbel weiter.