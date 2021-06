Deutlich mehr Öko-Bauern in Deutschland

Wiesbaden Jeder zehnte Bauer hierzulande setzt keine Pestizide und Kunstdünger mehr ein. Der Anteil der Ökobetriebe in Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen.

Die Zahl der Öko-Bauern in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Im vorigen Jahr wirtschafteten hierzulande nach Angaben des Statistischen Bundesamtes knapp 26.100 landwirtschaftliche Betriebe nach den Regeln des ökologischen Landbaus.

Das waren nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Freitag 58 Prozent mehr als im Jahr 2010 (16.500 Ökobetriebe). Der Anteil der Ökobetriebe an den landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland insgesamt erhöhte sich somit von sechs Prozent auf zehn Prozent. Mehr als die Hälfte aller Ökobetriebe ist in den beiden Bundesländern Bayern (38 Prozent) und Baden-Württemberg (17 Prozent) angesiedelt. Insgesamt belief sich 2020 die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland auf 262 800 Betriebe, wobei es seit Jahren einen Trend zu größeren Einheiten gibt.

Ökologisch bewirtschaftet wird den Angaben zufolge inzwischen eine Fläche von rund 1,6 Millionen Hektar. Das sind 69 Prozent mehr als im Jahr 2010 (941 500 Hektar). Gemessen an der landwirtschaftlichen Gesamtfläche ist dies ein Anteil von 9,6 Prozent.

