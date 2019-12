Eine über 25 Jahre alte Brache mitten in der Heiligenstädter Innenstadt hat ein Ende. Das Areal der früher so genannten Stormpassage ist bebaut. Nun eröffnet Woolworth und Fressnapf, sind Parkplätze entstanden und 35 neue Wohnungen. Die Investoren Alfred und Karl Wüstefeld (von links) gehen davon aus, dass die Wohnungen im Sommer 2020 fertig sind.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Brache in Heiligenstadt ist Geschichte

Das Wort „Stormpassage“ mag niemand mehr so recht hören. Aber zu sehen gibt es inzwischen eine ganze Menge. Seit einem Jahr laufen die Bauarbeiten auf der Brache, um die es seit der Wende immer wieder Streit und Ärger gab. Alfred und Karl Wüstefeld lächeln, während Baufahrzeuge und Lkw voller Warenlieferungen um sie herum kreisen. Ein Parkplatz mit rund 100 Stellflächen ist bereits fertig. „Ja“, nickt Karl Wüstefeld. „Das sind Parkplätze für die Innenstadt.“ Kostenlos sind sie nicht. „Aber eine gute Möglichkeit direkt in der Stadt.“ Vom Parkplatz aus sind durch große Glasfronten emsige Menschen zu sehen, die Regale einräumen. Ein „Fressnapf“ ist hier entstanden. Die Öffnung steht kurz bevor. Zum Wochenende, wie die Wüstefelds wissen. Von der Wilhelmstraße aus gesehen ist bereits klar, was passiert. An diesem Donnerstag um 9 Uhr öffnen sich die Tore zu einem weiteren großen Geschäft. Woolworth ist auf die rund 1000 Quadratmeter große Fläche gezogen. Das Geschäft ist bereits fix und fertig eingeräumt. Es wird noch kräftig geputzt, damit zur Eröffnung alles glänzt.

Beide Läden sind voneinander getrennt. „Es ist sinnvoll“, sagt Alfred Wüstefeld. Die Kunden, die schwere Woolworth eröffnet sein Kaufhaus in der Heiligenstädter Wilhelmstraße – letzte Vorbereitungen. Foto: Eckhard Jüngel Tierfuttersäcke für ihre vierbeinigen Familienmitglieder zu bewältigen haben, sind gleich nah am Parkplatz. Waren aus dem Woolworth wiegen nicht ganz so schwer. Dass es die beiden Unternehmen sind, die nun für Kunden in der Heiligenstädter Innenstadt da sind, das habe sich im Laufe der Zeit entwickelt. Auch mit verschiedenen Supermärkten sei man im Gespräch gewesen, allerdings ohne Abschluss. „Dem einen reichte der Platz nicht, andere hatten andere Befindlichkeiten“, erzählt Alfred Wüstefeld. Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) nickt. Einige Unternehmen hatte die Firma Kawus, die die Wüstefelds führen, angeschrieben, andere hätten sich selbst gemeldet. „Auch wir bei der Stadt hatten Anfragen nach Einzelhandelsflächen. Wir haben den Kontakt hergestellt“, sagt Spielmann. „Jetzt hat es gepasst.“ Die Bauarbeiten auf dem Areal sind aber noch lange nicht beendet. Zur Stubenstraße hin entstehen gerade eine Tagespflege, Betreutes Wohnen und 35 Wohnungen mit einem bis drei Zimmern. Das oberste Geschoss werde noch in Holzrahmenbauweise aufgesetzt. In diesem Bereich entstehen noch einmal Anwohnerparkplätze. „Fertigstellung soll Mitte nächsten Jahres sein“, hoffen die Wüstefelds. Beide betonen, dass sie viele Firmen der Region beauftragt haben. Einhalten wollen sie auch das Versprechen, an Stelle der einstigen Synagoge eine Nische einzurichten und eine Gedenktafel anzubringen. „Das entsteht im Laufe des kommenden Jahres.“ Auch ein Durchgang von der Wilhelmstraße ist geplant. Auch für sie seien die zwölf Jahre, seit sie das Grundstück haben, eine lange Wartezeit gewesen, bis alles stimmte. Aber jetzt sei die Brache in der Innenstadt Geschichte. „Und ob die Geschäfte hier bleiben, das entscheiden die Kunden“, meint Thomas Spielmann.