Die Drohne ersetzt so manche Dachbegehung

Mit der Hand gemütlich eine Holzlatte für einen Schrank zusammenhobeln? Viele Menschen haben bis heute eine Art Meister Eder vor Augen, wenn sie an Handwerker denken. Dass die längst in vielen Bereichen digitale Technik einsetzen, ist vielen verborgen geblieben – soll aber künftig stärkere Verbreitung finden. Im Unternehmen von Stefan Jakubowski gehört Digitaltechnik längst zum Handwerk. Bei Jakusa Bedachungen aus Saalfeld kann manche Dachbegehung kurz ausfallen, mitunter sogar weggelassen werden. Stattdessen ersetzt Kollegin Drohne mittels Überflug den Arbeitsschritt. „Ich habe auf Videos gesehen, wie gut die Aufnahmequalität ist“, sagt Jakubowski, der das Unternehmen im Jahr 2011 gegründet hat.

Am Montag hat die Handwerkskammer Ostthüringen fünf Videofilme vorgestellt. Neben Jakusa werden weitere Beispiele gezeigt, wie Handwerksbetriebe auch in traditionellen Branchen modernste Technik einsetzen. Längst wird etwa in der Zahntechnik mit computergesteuerten Fräsen gearbeitet. „Und wenn junge Leute sehen, dass bei uns mit Konstruktionssoftware gearbeitet wird, steigt das Interesse an der Arbeit“, sagt Simone Näder, Co-Geschäftsführerin des Dentaltechnik-Unternehmens Saalezahn.

Fünf Videos sind entstanden

Etwa 90.000 Euro hat das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft weitergereicht an die Handwerkskammer Ostthüringen, die ihrerseits etwa 30.000 Euro bereitgestellt hat für das Projekt „DigiHand – Digitalisierung im Handwerk“, sagte Frank Hohle, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kammer. Reines Handwerk sei zwar wichtig, aber man müsse immer öfter moderne Technik einsetzen, so Hohle. Einen Projektmitarbeiter hat die Kammer noch bis zum Jahresende angestellt, der Veranstaltungen organisiert und Kontakte zu Firmen geknüpft hat. Zudem sind die fünf Firmenvideos und eine Zusammenfassung von einer Produktionsfirma hergestellt worden.

„Die waren einen ganzen Tag bei uns“, erinnert sich Stefan Jakubowski. Man habe Arbeit im Büro und auf einer Baustelle dokumentiert. Die Filme sollen möglichst öffentlich zugänglich gemacht werden – nicht nur über die Internetseite der Kammer. Auch auf Netzwerktreffen und Messen sollen sie gezeigt werden. „Sinnvoll wäre auch, sie Berufsberatern der Arbeitsagentur zugänglich zu machen“, sagt Näder.

Aufmaß klappt viel schneller

Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) lobte die Innovationskraft der Handwerker. Das hauseigene Förderprogramm „Digitalbonus“, bei der Investitionen in dieser Richtung gefördert werden, „wird uns aus den Händen gerissen“, sagte er. Gerade in Ostthüringen seien die Fördermittel gefragt – aber nicht in allen Branchen: „Warum Friseure kaum mit so etwas nicht arbeiten, weiß ich nicht.“ Hier könne man doch über virtuelle Realität dem Kunden vorher zeigen, wie eine neue Frisur an seinem Kopf aussieht.

Bei Jakusa Bedachungen klappt es derweil gut mit der Digitalisierung. Inzwischen ist Stefan Jakubowski Chef von 31 Mitarbeitern. Bald sei eine Software einsatzbereit, mit der das Dach via Drohne vollständig eingemessen werden kann. „Bis auf 4 Millimeter genau.“ Das dürfte dem Unternehmen helfen, Aufträge künftig schneller und günstiger abzuarbeiten – und manchmal auch ohne Gefahren für Mitarbeiter.