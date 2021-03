Erneut versammelten sich die Nordhäuser Stadtratsmitglieder zu ihrer Sitzung in der Ballspielhalle, um den Corona-Auflagen gerecht werden zu können.

Nordhausen. Widerspruch zum Herkulesmarkt-Umbau in Niedersachswerfen: Oberbürgermeister hält sowohl die Baugenehmigung des Landratsamtes als auch den Stadtratsbeschluss für rechtswidrig.

Es bleibt für viele Nordhäuser ein Rätsel. Warum hält die Stadtverwaltung so verbissen an ihrem Widerspruch gegen den Umbau des Herkules-Marktes in Niedersachswerfen fest? Zumal die Sanierung längst abgeschlossen ist.