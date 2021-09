Diese neun Thüringer Aussteller sind auf der IAA in München

Erfurt / München. Die Internationalen Automobilausstellung (IAAmobility) steht unter dem Vorzeichen der Mobilitätswende.

An der am Dienstag beginnenden Internationalen Automobilausstellung (IAAmobility) in München beteiligen sich auch neun Firmen aus Thüringen. Sie sind an einem von der Landesentwicklungsgesellschaft organisierten Gemeinschaftsstand vertreten, wie das Landeswirtschaftsministerium am Sonntag mitteilte.

Nach den Corona-Einschränkungen des vergangenen Jahres biete die Branchenschau bis zum 12. September wieder die Gelegenheit zum persönlichen Austausch. In Thüringen ist die Automobil- und Zulieferbranche einer der größten Wirtschaftszweige, neben globalen Branchengrößen produzieren hier auch viele einheimische Mittelständler.

Wohl wichtigste Branchenschau der Automobilindustrie

Es ist die international wohl wichtigste Branchenschau der Automobilindustrie: Autohersteller präsentieren ihre neusten Modelle, Zulieferer stellen Innovationen vor und Startups aus dem Technologie- und IT-Bereich zeigen, was ihre Softwarelösungen zur Mobilität von morgen beitragen können. Die diesjährige IAA, die vom 7. bis zum 12. September in München stattfindet, steht dabei unter dem Vorzeichen der Mobilitätswende.

Neben Themen wie autonomes Fahren und Verkehrsvernetzung gehe es angesichts der klimapolitischen Beschlüsse auf Bundes- und europäischer Ebene nun darum, „innerhalb kurzer Zeit die Mobilität klimaneutral zu machen“, sagte die Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, bei der Auftaktpressekonferenz.

Das sind die Teilnehmer aus Thüringen: