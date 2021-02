Digitale Hilfe bei der Heimkehr nach Thüringen

Zurück in die Heimat: Erfurt (Foto), Jena und Weimar sind Anziehungspunkte. Arbeit lässt sich in vielen Regionen finden (Archivfoto).

Gerade jetzt überlegt sich manch gebürtiger Thüringer, dorthin zurückzukehren, wo er seine Wurzeln hat. Einige können in Pandemiezeiten das Pendlerdasein sowieso reduzieren, weil die Firma nun doch öfter Homeoffice ermöglicht. Andere suchen nach einer neuen Arbeitsstelle, um nicht täglich oder wöchentlich weite Strecken in Nachbarbundesländer zurücklegen zu müssen. Deshalb ist Andreas Knuhr durchaus gut beschäftigt. Der Teamleiter bei der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (kurz Thaff) bereitet gerade zwei digitale Veranstaltungen für Menschen vor, die der Arbeit wegen nach Thüringen kommen wollen. Als Heimkehrer, aber auch als Interessierte, die zuvor noch nie hier gelebt haben. Um das Eichsfeld geht es beim Pendler- und Rückkehrertag am Freitag, 12. Februar; Gotha steht am Samstag, 27. Februar, im Blickpunkt.