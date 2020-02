Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Eldorado für alle Jobsuchende

Zum nunmehr fünften Mal lädt am Samstag die „Jobstation“ in die Apoldaer Stadthalle. In den vergangenen Jahren hat sich die regionale Berufsmesse zu einem wahren Magnet für Jobsuchende und Arbeitgeber gemausert. Alleine 2019 verzeichneten die Veranstalter, der Landkreis Weimarer Land, die Stadt Apolda und die Wirtschaftsfördervereinigung Apolda-Weimarer Land, über 1400 Gäste.

Als Beweis für den Erfolg schließen sich in diesem Jahr weitere sechs neue Aussteller der Veranstaltung an. Eigens dafür wird am Samstag die Ausstellungsfläche in der Stadthalle abermals erweitert werden müssen. Bereits im Vorfeld zeigten die Unternehmen während der Anmeldefrist eine große Resonanz an der Berufsmesse, so dass am Ende nicht alle Aussteller einen Platz ergattern konnten. Dennoch präsentiert sich die Messe abermals in Folge mit einer Erweiterung auch mit Hinblick auf die Branchenvielfalt. So nehmen erstmals Unternehmen wie Stickchic, Thüfleiwa, Globus Handelshof Isserstedt, die Firma Henglein oder die Saller Unternehmensgruppe aus Weimar an der Berufsmesse teil. Mit im Boot sein wird in diesem Jahr wieder der Thüringer Bauernverband mit einer eigenen Technikschau vor der Halle, zudem können die Besucher an dessen Stand in der Stadthalle per virtueller Brille einmal in eine andere Welt eintauchen.

Insgesamt präsentieren sich am Wochenende 52 Firmen, Unternehmen, Behörden, Institute und Bildungseinrichtungen aus dem Landkreis und darüber hinaus. Gemeinsam wollen sie sich ihren künftigen Arbeitnehmern vorstellen, mit denen ins Gespräch kommen und Einblick in die verschiedenen Berufsfelder geben. Angesprochen sind neben Schülern und Studenten, auch alle Fachkräfte und Rückkehrer, die hier in der Region beruflich wieder Fuß fassen wollen.

An den Messeständen können sich Interessierte am Samstag in der Zeit von 13 bis 16.30 Uhr über Möglichkeiten einer Ausbildung informieren oder ihre ganz persönlichen Karrierechancen ausloten. Dabei ist es durchaus gewollt auch Nägel mit Köpfen zu machen, wie die letzten Auflagen der Berufsmesse bewiesen haben. Der Ausbildungsvertrag oder ein Termin für ein Vorstellungsgespräch kann so gleich vor Ort ausgehandelt und mit nach Hause genommen werden. Zudem wird es an insgesamt 28 Messeständen die Möglichkeit geben, sich an kleinen berufstypischen Aufgaben auszuprobieren und seine individuellen Fähigkeiten zu testen.

Als süße Verlockung winken den Teilnehmern dieses Ausbildungsparcours auch in diesem Jahr zahlreiche Preise in Form von Gutscheinen für Bücher, Eintrittskarten oder ähnliches.

Zur besseren Orientierung setzten die Organisatoren am Samstag erstmals auf ein neues Ausstellungsverzeichnis in Form einer Thementour. Dieses soll den Besucher gezielt Stände einer Branche aufzeigen und den Weg weisen.

5. Berufsmesse „Jobstation“, Samstag, 29. Februar 13 bis 16.30 Uhr in der Stadthalle Apolda. Weitere Informationen unter: www.weimarplus.de/ausbildung-karriere. Die Austeller sind:

WiYou.de und berufemap.de

Thüringer Bauernverband

Zentralklinik Bad Berka

HKS Gebäudetechnik GmbH

Hotel am Schloß Apolda

Dr. Schär Deutschland GmbH

Ospelt food GmbH

Agentur für Arbeit / Jobcenter

LAYERTEC GmbH

Sparkasse Mittelthüringen

BLANK & SEEGERS KG Thüringer

Hotel an der Therme GmbH

Hörisch - Präzision GmbH

ORAFOL Fresnel Optics GmbH

Dr. Thiel GmbH

GRAFE Advanced Polymers

Wiegel Isseroda Pulverbeschichten GmbH & Co. KG

strickchic Apolda

KTW Fassadentechnik GmbH

Doka Distribution Center Apolda

VR Bank Weimar eG

Viega Holding GmbH & Co. KG

Globus Handeslhof Isserstedt

Gebr. Becker GmbH

AOK PLUS

EuroLam GmbH

Thüfleiwa Apolda

Metecno Bausysteme GmbH

Laborchemie Apolda GmbH

Robert-Koch-Krankenhaus

Polizei und Bundespolizei

AWO Regionalverband

Kreishandwerkerschaft

RT-Filtertechnik GmbH

Karrierecenter der Bundeswehr

ABLIG Feinfrost GmbH

Stadtwerke Jena GmbH

Bennert GmbH

Henglein GmbH

DRK Kreisverband Apolda

Dachbau Karpe GmbH

Finanzamt Jena

IHK Erfurt

Axthelm + Zufall GmbH & Co. KG

Private Fachschule für Wirtschaft & Soziales gGmbH

Grone-Bildungszentrum

Autohaus Fischer GmbH

Lebenshilfe-Werk Apolda

Saller Weimar

Jenaer BIldungszentrum

SCHOTT CARL ZEISS JENOPTIK

Debeka - Versicherung