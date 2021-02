Eisenacher Hotels wollen auf Neustart vorbereitet sein

Anette Krumrey, Direktorin im Hotel „Thüringer Hof" in Eisenach.

Eisenach. Gastronomie und Hotelerie gehören zu den gebeutelten Branchen durch die Corona-Einschränkungen. „Steigenberger“-Direktorin Annette Krumrey will aber nicht nur meckern.

Bis zum 30. Juni wird das Hotel Thüringer Hof in Eisenach noch unter Vienna House laufen. Danach wird das erste Haus am Eisenacher Platz nach den Vorgaben des neuen Eigentümers neu beflaggt. Das „Steigenberger“ gehört zu den knapp 30 Hotels (nur Pachtbetriebe), die die österreichische Hotelbetreiber-Gesellschaft gerade verkaufte. Künftig wird das Eisenacher Haus von der Berliner HR-Gruppe betrieben, teilen die Partner mit „Die Arbeitsplätze bleiben zum Glück erhalten“, sagt Direktorin Annette Krumrey. Erst im April 2019 hatte Vienna House das Ruder in Eisenach übernommen.