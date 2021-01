Ejot-Gruppe hat 35-Stunden-Woche eingeführt

Die 560 Mitarbeiter des Ejot-Werkes in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) arbeiten seit Jahresbeginn in einer regulären 35-Stunden-Woche. Man habe die Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich umgesetzt, bestätigte das Unternehmen. Arbeitszeit und Vergütung seien an das Niveau des Tarifvertrages in Nordrhein-Westfalen umgestellt worden. Nach eigenen Angaben ist die Ejot-Gruppe mit dem Hauptsitz in Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen damit das erste Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in den neuen Bundesländern, das diesen Schritt geht. „Wir freuen uns, dass wir trotz der Corona-Krise die Angleichung von Löhnen und Arbeitszeit vollziehen können“, so Christian Kocherscheidt, geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe.

Auf den entsprechenden Haustarifvertrag für das Thüringer Werk hatten sich die IG Metall, die Betriebsräte und der Arbeitgeber bereits im Dezember 2018 geeinigt. Danach begann die schrittweise Angleichung der Wochenarbeitszeit mit einer 37-Stunden-Woche im Jahr 2019. Mehr als 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung und 27 Jahre nach dem Erwerb des damaligen Schraubenwerkes Tambach durch die Ejot-Gruppe sei dieser Schritt „kein Gnadenakt, sondern eine Selbstverständlichkeit“, betont Kocherscheidt.

Gleiche Arbeitsbedingungen in Ost und West innerhalb der Ejot-Gruppe sollen demnach auch das Zusammenwachsen innerhalb des Familienunternehmens weiter fördern. „Wir sind sehr froh, dass die Tarifumstellung zum Jahreswechsel umgesetzt worden ist“, so der Betriebsratsvorsitzende Stephan Hofmann. Das sei um so höher zu bewerten, weil trotz Umsatzeinbußen in der Corona-Krise an den getroffenen Vereinbarungen festgehalten wurde, freut sich Hofmann.

Die Ejot-Gruppe hat nicht nur die Tarifumstellung am Thüringer Standort umgesetzt. Das Unternehmen kündigte darüber hinaus weitere Investitionen in das Werk in Tambach-Dietharz an. Etwa 40 Millionen Euro fließen in einem Erweiterungsprogramm in neue Hallen und Maschinen.