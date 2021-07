Andrea Marianne Sprengart ist Unternehmerin in Erfurt.

Thüringerin bei Wettstreit Erfurter Unternehmerin an Weltrekord beteiligt

Erfurt. Zu den weltrekordverdächtigen 79 Rednern eines Speaker-Slam gehörte auch eine Unternehmerin aus Thüringen.

79 Redner aus 12 Nationen traten zur internationalen Speaker-Slam in Mastershausen in Österreich an. Damit wurde bei dem spannenden und abwechslungsreichen Vortragswettbewerb – der vom Wirtschaftsexperten und Buchautoren Hermann Scherer ausgerichtet wurde – ein neuer Weltrekord bei der Teilnehmerzahl erzielt. 100 Zuschauer durften coronabedingt vor Ort sein, zahlreiche weitere Interessierte verfolgten die Live-Übertragung bei Youtube. Daran nahm auch die Erfurter Unternehmerin Andrea Marianne Sprengart, Inhaberin der Firma Freifalter Unternehmensberatung, teil.

Ein Speaker-Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry-Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker-Slam Redner mit persönlichen Themen. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und sich dennoch mit dem Publikum zu verbinden.

Die Andrea Marianne Sprengart überzeugte mit einer gelungenen Mischung aus Aktion, Interaktion und Power. Ihr Thema: „Die weiblichen Aspekte der Führung“. Seit 2012 begleitet sie Unternehmenslenker und Führungskräfte in Wirtschaft und Verwaltung dabei, Mitarbeiter zu begeistern.